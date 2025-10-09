HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Salah tỏa sáng, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026

Đông Linh (theo FIFA)

(NLĐO) - Bất ngờ không đến tại sân trung lập ở Casablanca khi Ai Cập thắng dễ "chủ nhà" Djibouti 3-0, chính thức giành vé đến World Cup 2026 sớm một vòng đấu.

Cho đến trước vòng đấu áp chót, Ai Cập hơn đội xếp nhì bảng A là Burkina Faso chỉ 2 điểm khiến cuộc chạy đua đến ngôi đầu bảng cùng suất vé chính thức dự World Cup trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một lần sẩy chân ở giai đoạn quan trọng này, những cố gắng của thầy trò HLV Hassan Hossam từ đầu vòng loại sẽ "đổ sông đổ biển"…

Mọi hy vọng của Ai Cập dồn cả vào chân sút chủ lực Mohamed Salah, thế nhưng ngôi sao của Liverpool đã "tịt ngòi" suốt 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Nỗi lo lắng không hề nhẹ dành cho đoàn quân xứ sở Kim tự tháp khi áp lực ngày càng gia tăng.

Salah chói sáng với cú đúp, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Ibrahim Adel và Mohamed Salah mừng bàn mở tỉ số

Được đánh giá vượt trội về mọi mặt so với Djibouti, Ai Cập dẫu sao cũng vẫn thể hiện được bản lĩnh khi nhập cuộc với thế trận áp đảo. Mới phút thứ 8, Ai Cập đã có bàn mở tỉ số từ tình huống tấn công thần tốc. Ahmed "Zizo" Sayed thực hiện đường chuyền thuận lợi để Ibrahim Adel đánh đầu ghi bàn vào lưới thủ môn Omar Mahamoud phía Djibouti.

Salah chói sáng với cú đúp, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Salah (10) nhân đôi cách biệt cho Ai Cập

Chỉ 6 phút sau, Mohamed Salah đón đường chuyền của Trezeguet để ghi bàn nhân đôi cách biệt cho đội khách Ai Cập. Phong độ của Salah trong màu áo "The Kop" đang bị đặt trong tầm ngắm của giới chuyên môn nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của "Pharaohs". 

Salah có thêm tình huống dứt điểm vọt xà và suýt có thêm bàn thứ nhì cho riêng mình trước khi hiệp một kết thúc.

Salah chói sáng với cú đúp, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026 - Ảnh 3.

Dẫn 2 bàn nhưng Ai Cập vẫn giữ được sự tập trung cần thiết

Tốc độ trận đấu giảm hẳn trong hiệp 2 nhưng Ai Cập vẫn có bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 84, vẫn Salah là tác giả pha lập công với cú lốp bóng tuyệt đẹp trong vòng cấm sau đường kiến tạo của Marwan Arteya.

Salah chói sáng với cú đúp, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026 - Ảnh 4.

Mohamed Salah hoàn tất cú đúp, Ai Cập giành chiến thắng chung cuộc

Bất bại sau chín lượt trận (7 thắng, 2 hòa) và chiến thắng trước Djibouti đưa Ai Cập lên ngôi đầu bảng A với 23 điểm, hơn đội xếp thứ hai Burkina Faso 5 điểm khi vòng loại chỉ còn lượt đấu cuối. Điều này đồng nghĩa với việc Ai Cập trở thành đội tuyển châu Phi thứ ba – sau Morocco và Tunisia - chính thức giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2026. Đây cũng là lần thứ tư trong lịch sử, Ai Cập góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau ba lần đầu tham dự các năm1934, 1990 và 2018.

Salah chói sáng với cú đúp, Ai Cập giành vé sớm dự World Cup 2026 - Ảnh 5.

Ai Cập lần thứ tư dự World Cup

Burkina Faso xếp nhì bảng A, tràn trề cơ hội lọt vào nhóm 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tranh vòng play-off châu Phi, duy trì hy vọng dự World Cup thông qua tấm vé vớt vòng play-off liên lục địa.

Ở một diễn biến khác tại bảng D, Cape Verde bỏ lỡ cơ hội giành vé sớm tham dự World Cup 2026 dù đã rất nỗ lực để cầm hòa 3-3 với chủ nhà Lybia sau khi bị dẫn trước 2 bàn. Đội bóng này hiện chỉ hơn 2 điểm so với Cameroon sau 9 lượt trận và sẽ phải cố gắng cao độ cho ước mơ đến World Cup. Cape Verde cần thắng đội xếp chót bảng Eswatini ở lượt trận cuối để tự quyết số phận chính mình.

Tin liên quan

Đại thắng Niger, Morocco là đại diện châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Đại thắng Niger, Morocco là đại diện châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

(NLĐO) - Không phải các "đại gia" Ai Cập, Bờ Biển Ngà hay Tunisia, Morocco mới là đại diện châu Phi đầu tiên giành quyền góp mặt tại VCK World Cup 2026.

"Chiến binh ung thư" Haller hóa người hùng, Bờ Biển Ngà giành Cúp châu Phi

(NLĐO) – Kỳ AFCON hay và "dị" nhất trong lịch sử bóng đá châu Phi đã khép lại bằng chiến thắng ngược dòng của chủ nhà Bờ Biển Ngà trước Nigeria trong trận chung kết.

Thua sốc loạt luân lưu 11 m, á quân Ai Cập đau buồn rời Cúp châu Phi

(NLĐO) - Hành trình bảo vệ ngôi á quân của tuyển Ai Cập tại Cúp châu Phi – AFCON 2023 đã kết thúc sau loạt sút luân lưu thất bại ở vòng knock-out trước CHDC Congo.

