Đại thắng Niger, Morocco là đại diện châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Tiếp đón Niger trên sân nhà ở loạt trận vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi sáng 6-9, Morocco đã tạo nên dấu ấn đặc biệt. Niger chỉ còn 10 cầu thủ trên sân kể từ phút 26 sau khi Boubacar Goumey nhận thẻ vàng thứ nhì trong trận. Chơi hơn người, có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, Morocco không khó để tạo sự khác biệt.



Ismael Saibari (11) lập cú đúp trong hiệp 1

Trận đấu diễn ra với thế trận hoàn toàn nghiêng về Morocco. Đội bóng Bắc Phi thể hiện sức mạnh vượt trội cả về kỹ chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu, sớm vượt lên trước ngay trong hiệp một. Ismael Saibari tỏa sáng với cú đúp vào các phút 29 và 38, thiết lập nền móng cho chiến thắng đậm.

Ayoub El Kaabi (20) nâng tỉ số lên 3-0

Sau giờ nghỉ, Ayoub El Kaabi nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 51, khẳng định sự áp đảo của đội chủ nhà. Vào sân từ băng ghế dự bị, Hamza Igamane khi ghi bàn thứ tư cho Morocco ở phút 69 trước khi Azzedine Ounahi khép lại đại tiệc bàn thắng bằng pha lập công làm hài lòng người hâm mộ ở phút 85.

Hamza Igamane (21) và Azzedine Ounahi (8) trong vòng tay đồng đội sau khi ghi bàn

Chung cuộc, Morocco giành chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước Niger. Kết quả này giúp Morocco có được chuỗi 6 trận toàn thắng, đạt 18 điểm tuyệt đối và chính thức giành ngôi đầu bảng E trước hai lượt trận cuối.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Walid Regragui trở thành đại diện châu Phi đầu tiên đoạt vé dự World Cup 2026, giải đấu sẽ có mở rộng quy mô tham dự với 48 đội.

Đây cũng là sự tiếp nối của hành trình ấn tượng mà Morocco đã tạo dựng từ World Cup 2022, nơi họ làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào đến bán kết Cúp thế giới.

Morocco là đội châu Phi đầu tiên giành vé dự World Cup 2026

Việc sớm hoàn thành mục tiêu giúp Morocco có thêm thời gian chuẩn bị cho chặng đường phía trước, đồng thời tạo điều kiện để thử nghiệm nhân sự, chiến thuật. Với lực lượng đồng đều, nhiều ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu và lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng, Morocco cho thấy họ không chỉ muốn góp mặt mà còn hướng đến việc tạo thêm kỳ tích mới.

Bóng đá Morocco tạo kỳ tích khi vào đến bán kết World Cup 2022

Trong bối cảnh nhiều "ông lớn" châu Phi như Nigeria, Cameroon hay Senegal vẫn còn đua tranh chật vật, tấm vé sớm của Morocco mang ý nghĩa đặc biệt. Nó khẳng định vị thế tiên phong, tiếp tục nâng tầm hình ảnh bóng đá châu Phi trên bản đồ thế giới, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ: Morocco đã sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích trên đất Mỹ, Canada và Mexico vào mùa hè 2026.