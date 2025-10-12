Salah và cơ hội bùng nổ cuối cùng

Cú đúp của thủ quân Mohamed Salah cùng pha lập công của Ibrahim Adel vào lưới chủ nhà Djibouti đêm 10-10 giúp tuyển Ai Cập hoàn thành sớm nhiệm vụ. Hơn đội xếp nhì bảng Burkina Faso 5 điểm khi vòng loại chỉ còn lượt trận cuối, tuyển Ai Cập chính thức cùng Morocco và Tunisia giành vé dự VCK World Cup 2026 tại Bắc Mỹ.

Hành trình trở lại của "Pharaoh"

Đông đảo cổ động viên trung lập trên toàn thế giới cảm thấy vui mừng với chiến công của tuyển Ai Cập, xem đây như một sự đền bù của số phận. Tại vòng loại World Cup 2026, HLV Hossam Hassan và các học trò kiên định với mục tiêu đứng đầu bảng A, bao gồm Burkina Faso, Sierra Leone, Guinea-Bissau, Ethiopia và Djibouti. Đối thủ không quá mạnh nên việc Ai Cập giành ngôi đầu bảng - tương đương tấm vé đến thẳng VCK World Cup - là điều đã được dự đoán trước.

Mohamed Salah (bìa trái) đang khát khao cùng tuyển Ai Cập chơi tốt tại vòng chung kết World Cup ở Bắc Mỹ hè năm 2026 .Ảnh: AP

Với việc FIFA mở rộng quy mô World Cup, châu Phi được tăng số vé chính thức từ 5 lên 9, mở ra cơ hội cho những tên tuổi hàng đầu tránh được bi kịch như Ai Cập 4 năm trước (dù lần này đến phiên các đội bóng giàu truyền thống như Nigeria, Cameroon hay Nam Phi… đối mặt với nguy cơ dừng chân ngay từ vòng loại).

Không phải không có những thử thách từ các đối thủ, tuy vậy, bằng sự ổn định và bản lĩnh, Ai Cập đã tạo nên chiến dịch vòng loại ấn tượng. Đoàn quân của HLV Hossam ghi được 19 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần. Họ cũng giữ sạch lưới tới 7/9 trận, thắng 7 trận và hòa 2 chuyến xuất quân còn lại.

Trận tiếp Djibouti là lúc cần "chốt sổ" suất vé dự VCK World Cup. Dù vừa trải qua chuỗi 5 trận "tịt ngòi" tại Giải Ngoại hạng Anh, Mohamed Salah vẫn tỏa sáng khi trở về đội tuyển quốc gia. Hai pha lập công vào lưới Djibouti không chỉ góp sức vào chiến thắng chung cuộc 3-0, mà còn giúp Ai Cập giành vé sớm

Nguồn cảm hứng cho đồng đội

Nói Salah là nhân vật xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Ai Cập cũng không hề quá lời. Trước đây, Ai Cập mất tới 6 thập niên mới giành 2 vé dự VCK World Cup. Nhưng kể từ khi Salah xuất hiện, chỉ 7 năm là đủ để họ tái lập chiến tích này.

Năm 2018, Ai Cập lần thứ 3 giành vé dự VCK World Cup nhờ công rất lớn của Salah. Chỉ tiếc là chấn thương trong trận chung kết Champions League, khiến giấc mơ của Salah lẫn người dân xứ sở kim tự tháp tiêu tan. Kỳ World Cup năm ấy trên đất Nga, Ai Cập không thắng nổi trận nào và bị loại sớm dù Salah ghi được 2 bàn thắng.

Bốn năm sau đó, Salah trải qua một bi kịch khác ở vòng play-off giành vé giữa Ai Cập và Senegal. Hai đội hòa nhau 1-1 sau 2 lượt trận và bước vào loạt đá luân lưu 11 m. Ngôi sao được ví là "vua Ai Cập" bị chiếu đèn laser vào mắt và đá hỏng quả 11 m đầu tiên của loạt luân lưu khiến tuyển Ai Cập bại trận.

Sự nghiệp của ngôi sao Liverpool giờ đây có cơ hội gặt hái vinh quang trong màu áo tuyển quốc gia. Ở tuổi 33, World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ nhiều khả năng sẽ là lần cuối cùng Salah thi thố tài năng trên sân khấu lớn nhất hành tinh. Cổ động viên Ai Cập hy vọng đội trưởng của họ sẽ bùng nổ trong lần cuối cùng tranh tài tại giải đấu danh giá này vào hè 2026.

Với 9 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 9 trận, Salah là chân sút châu Phi hiệu quả nhất của vòng loại World Cup 2026. Ngôi sao Liverpool là nguồn động lực cho Omar Marmoush, Mostafa Mohamed và Ibrahim Adel, mở ra tương lai triển vọng cho tuyển Ai Cập.

"Ban huấn luyện tuyển Ai Cập và đội ngũ y tế cần cho anh thi đấu, hồi phục hợp lý để có thể tỏa sáng rực rỡ tại giải đấu kéo dài 1 tháng ở Bắc Mỹ vào hè năm 2026.

20 đội tuyển quốc gia đã giành quyền tham dự VCK World Cup 2026: Đồng chủ nhà: Mỹ, Mexico, Canada; Nam Mỹ: Argentina, Brazil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Colombia; châu Phi: Morocco, Tunisia, Ai Cập, Algeria; châu Á: Nhật Bản, Iran, Uzbekistan, Hàn Quốc, Jordan, Úc và châu Đại dương: New Zealand.



