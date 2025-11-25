HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) dự kiến sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026 để nâng cấp và có thể mở cửa trở lại trước dịp lễ 2-9-2026.

Ngày 25-11, UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan về dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay quốc tế Liên Khương.

Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026 - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Liên Khương dự kiến đóng cửa vào tháng 3-2026 và mở cửa trước dịp lễ 2 Tháng 9.

Thời điểm đóng cửa – hoạt động của cảng hàng không này được rất nhiều người quan tâm. Do vậy, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đề nghị ACV sớm có báo cáo chính thức ngày đóng cửa sân bay và chốt thời gian hoạt động trở lại.

Theo đại diện ACV, dự án sửa chữa, nâng cấp sân bay Liên Khương có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỉ đồng nhằm sửa chữa các hạng mục đường cất hạ cánh, hệ thống thoát nước, hạ tầng đảm bảo kỹ thuật bay.

Trước đó ACV dự kiện đóng sân bay Liên Khương từ tháng 11-2025 nhưng dời lại đến tháng 3-2026. Theo vị này, thời điểm tháng 3-2026 là mùa khô thuận lợi cho việc sửa chữa sân bay; đây cũng là thời điểm đẹp, ít bị ảnh hưởng bởi mưa gió hay sạt lở nên các tuyến đường kết nối với tỉnh Lâm Đồng sẽ không bị sạt lở hay sự cố.

Về thời điểm, đại diện ACV cho biết dự kiến bắt đầu đóng sân bay từ 4-3-2026, thi công đến cuối tháng 7-2026 sẽ hoàn thành. Sau đó, ACV sẽ bay hiệu chuẩn và mở cửa sân bay trở lại từ ngày 1-9-2026. "Chúng tôi cam kết hoàn thành sửa chữa nhanh nhất có thể", đại diện ACV trình bày.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Hải, cho biết dịp nghỉ lễ 2-9 là một trong những thời điểm du lịch quan trọng của tỉnh. Do vậy, ông đề nghị ACV sớm hoàn tất thi công, bay hiệu chuẩn để sớm đưa vào hoạt động phục vụ dân trước ngày 25-8, là cao điểm phục vụ lễ dịp 2 Tháng 9.

Sân bay Liên Khương sẽ đóng cửa từ tháng 3-2026 - Ảnh 2.

Vấn đề này, đại diện ACV nhận định, khoảng cách thời gian dự kiến và thời gian đề nghị của tỉnh Lâm Đồng là không quá lớn, ACV sẽ cố gắng để đáp ứng.

Việc sửa chữa và đưa sân bay quốc tế Liên Khương hoạt động lại nhanh đường ngày nào sẽ tốt ngày đó, cho nên tỉnh Lâm Đồng đề nghị ACV sớm hoàn thành các công tác chuẩn bị để triển khai thi công.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Hồng Hải cũng đề nghị ACV có báo cáo chính thức về ngày đóng và mở cửa sân bay Liên Khương gửi tỉnh Lâm Đồng để địa phương triển khai các hoạt động về du lịch, thương mại.

Theo quy hoạch sân bay Liên Khương thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vào tháng 5-2024, sân bay Liên Khương là cảng hàng không quốc tế, sân bay dùng chung dân dụng và quân sự.

Thời kỳ 2021 - 2030, sân bay Liên Khương có cấp sân bay 4E và sân bay quân sự cấp II, công suất 5 triệu hành khách/năm và 20.000 tấn hàng hóa/năm. Khai thác các loại máy bay code C như Airbus A320, A321 và máy bay code E như Boeing B747, B787, Airbus A350 cũng như các loại máy bay tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Liên Khương tăng công suất khai thác lên 7 triệu hành khách và 30.000 tấn hàng hóa/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, cảng hàng không quốc tế đầu tiên của vùng Tây Nguyên sẽ kéo dài đường băng thêm 350m để có chiều dài 3.600m, rộng 45m.

Sự thật về clip an ninh sân bay Liên Khương tự ý huỷ chuyến xe công nghệ của khách

Sự thật về clip an ninh sân bay Liên Khương tự ý huỷ chuyến xe công nghệ của khách

(NLĐO) - Đoạn clip liên quan đến an ninh sân bay Liên Khương là sai sự thật, đã được giải quyết dứt điểm nhưng mạng xã hội đăng tải lại để câu view, câu like

Lâm Đồng chuẩn bị khởi công cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương

(NLĐO) - Thời gian khởi công dự kiến cao tốc Bảo Lộc – Liên Khương là ngày 29-6-2025 tại xã N'Thol Hạ, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Xe con bẹp dúm trên đường cao tốc Liên Khương

(NLĐO) - Cú tông mạnh với xe khách trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn khiến xe con bẹp dúm, nhiều người trên xe con bị thương

Lâm Đồng ACV du lịch Đà Lạt sân bay Liên Khương
