Sự thật về clip an ninh sân bay Liên Khương tự ý huỷ chuyến xe công nghệ của khách

Ngày 15-10, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về đoạn clip với nội dung cho rằng lực lượng an ninh sân bay Liên Khương có hành động tự ý lấy điện thoại của hành khách để hủy chuyến xe công nghệ, buộc phải đi taxi truyền thống.



Hình ảnh đoạn clip ghi lại quá trình trao đổi giữa nhân viên an ninh sân bay Liên Khương với hành khách.

Vụ việc trên đã được Công an tỉnh Lâm Đồng giải quyết dứt điểm cách đây 6 tháng. Thế nhưng thời gian gần đây, một số tài khoản mạng xã hội tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại đoạn clip cũ với nội dung sai sự thật nhằm câu like, câu view, gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng công an.

Theo xác minh, đoạn clip do một tài khoản tên P.Q.V.Q (31 tuổi, ngụ phường Lang Biang – Đà Lạt) đăng tải vào tháng 4-2025. Nội dung video thể hiện lực lượng an ninh không đồng ý cho tài xế xe công nghệ đậu, đỗ, đón khách trong phạm vi sân đỗ ô tô cảng hàng không; yêu cầu chấp hành quy định hiện hành. Tuy nhiên, phía tài xế và nhóm khách cho rằng việc lựa chọn phương tiện là quyền cá nhân, dẫn đến tranh cãi. Trong một số bài đăng trên mạng xã hội có nhiều ý kiến mang tính kích động.

Đồng thời, các tài khoản mạng xã hội dùng những từ ngữ như "lạm quyền", "lợi ích nhóm" để nói về lực lượng chức năng tại sân bay, cho rằng làm như vậy là trục lợi.

Các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã lập tức vào cuộc kiểm tra, làm việc với người đăng clip, yêu cầu các cá nhân gỡ bỏ bài đăng và đính chính những thông tin sai sự thật.

Đối với các thông tin trong video cho rằng lực lượng an ninh sân bay "nhận tiền từ hãng taxi, không cho tài xế taxi công nghệ nhận khách, tự ý lấy điện thoại của khách hủy cuốc xe" là hoàn toàn sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an.

Công an tỉnh Lâm Đồng làm việc với một trong các cá nhân thông tin sai sự thật liên quan đến đoạn clip ở sân bay Liên Khương.

Cơ quan công an đã triệu tập đối với 4 chủ tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip này. Họ thừa nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt đối với P.Q.V.Q số tiền 6,25 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức.

Công an tiếp tục củng cố hồ sơ đối với 3 trường hợp là H.S.T (38 tuổi, trú tại xã Phú Sơn – Lâm Hà); L.N.T (49 tuổi) và N.A.K (38 tuổi, cùng trú tại phường Xuân Hương – Đà Lạt), tỉnh Lâm Đồng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối với việc đoạn clip tiếp tục được "đào" lại gần đây trên một số trang mạng xã hội, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng sẽ xác minh làm rõ.