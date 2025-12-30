HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sân bay Nội Bài chuẩn bị đón lượng khách "khủng"

Dương Ngọc

(NLĐO)- Dịp Tết Dương lịch 2026, dự báo khách qua sân bay Nội Bài ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày.

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự phục hồi và phát triển mạnh mẽ của các hãng hàng không nội địa như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Bamboo Airways; đồng thời đánh dấu sự gia nhập thị trường của hãng hàng không mới Sun Phú Quốc Airways (SPA), bắt đầu khai thác thương mại tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Sân bay Nội Bài đón lượng khách khủng dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Dịp Tết Dương lịch, dự kiến ngày cao điểm có 115.000 lượt hành khách đi đến qua sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Đối với mạng bay quốc tế, lịch bay Mùa Đông 2025 ghi nhận đà tăng trưởng ổn định với sự hiện diện của hàng loạt hãng hàng không mới mở đường bay đến Hà Nội như: Hainan Airlines, Shandong Airlines, Etihad Airways, Ethiopian Airlines, Spring Airlines.... Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không hiện hữu cũng tăng tần suất khai thác. Thực tế ghi nhận, lượng hành khách quốc tế qua sân bay đã có ngày đạt 50.000 lượt khách, vượt các ngưỡng cao điểm của những năm trước đây.

Trên đà tăng trưởng đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo sản lượng vận chuyển dịp Tết Dương lịch 2026 (từ 31-12-2025 đến 4-1-2026) sẽ tăng khoảng 5-10% so với thường lệ.

Cụ thể, dự kiến ngày cao điểm nhất của dịp Tết Dương lịch (tức ngày 4-1-2026), Cảng dự kiến phục vụ khoảng 115.000 lượt hành khách (tăng 12,5% so với lịch bay thường lệ mùa Đông 2025) và 650 lượt chuyến bay (tăng 9%). Trong đó: Sản lượng quốc tế có thể đạt tới ngưỡng 50.000 lượt khách (cao nhất từ trước tới nay) và 330 lượt chuyến bay; sản lượng nội địa: Dự kiến đạt khoảng 65.000 lượt khách và 320 lượt chuyến bay, ghi nhận mức tăng trưởng hành khách ấn tượng lên tới 14,5% so với thường lệ.

Nhiều thủ tục tự động

Trước dự báo lượng khách tăng mạnh dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp về hạ tầng, công nghệ và tổ chức khai thác nhằm nâng cao năng lực phục vụ, hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn và an ninh.

Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị là mở rộng Nhà ga hành khách T2. Từ ngày 15-12-2025, Cảng đưa vào khai thác hệ thống quầy làm thủ tục, kiosk check-in và khu gửi hành lý tự động thuộc dự án mở rộng T2, giúp tăng công suất phục vụ hành khách quốc tế, rút ngắn thời gian làm thủ tục và giảm áp lực vào giờ cao điểm.

Sân bay Nội Bài đón lượng khách khủng dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Khách đăng ký nhận diện sinh trắc học tại quầy check-in. Ảnh: Phan Công

Sân bay Nội Bài đón lượng khách khủng dịp Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 3.

Khách sử dụng làn kiểm tra an ninh tự động tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Phan Công

Cùng với đó, Nội Bài tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành. Mô hình phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) được duy trì nhằm tối ưu sử dụng hạ tầng, cải thiện chỉ số đúng giờ. Hệ thống thu phí không dừng (ETC) vận hành ổn định tại tất cả các làn ra vào, góp phần giải tỏa nhanh phương tiện. Cảng cũng chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị theo lưu lượng khách, sẵn sàng mở tối đa máy soi chiếu an ninh khi cần thiết; triển khai phát thanh tự động bằng AI, hệ thống chỉ dẫn và tra cứu chuyến bay tự động.

Cảng khuyến nghị hành khách làm thủ tục trực tuyến, đến sân bay sớm, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và hành lý đúng quy định, đồng thời hạn chế người đưa tiễn, ưu tiên phương tiện công cộng để giảm áp lực cho nhà ga.

