Sân bay Nội Bài tưng bừng sắc xuân với thầy đồ, ca nhạc, múa lân…

Ngày 3-2 (mùng 6 tháng Giêng năm Ất Tỵ), không khí tại Nhà ga hành khách T1 và T2, sân bay quốc tế Nội Bài rộn ràng sắc xuân khi hành khách bất ngờ được nhận thư pháp từ các thầy đồ và thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật truyền thống như hát chèo, chầu văn, múa lân.

Chương trình món quà đầu xuân do Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức tại cả hai nhà ga hành khách T1, T2 trong các khung giờ cao điểm sáng, chiều, tối ngày 3-2.

Nhiều hành khách được thầy đồ tặng thư pháp, trang trọng mang theo lên máy bay như một lời chúc may mắn đầu năm. Nhiều hành khách nhí, đặc biệt là các em nhỏ người nước ngoài, vô cùng hào hứng khi lần đầu tiên được xem màn múa lân rực rỡ sắc màu, được chạm tay vào các chú lân và nhận về những món quà lưu niệm đậm chất Việt Nam.

Bên cạnh đó, các tiết mục ca nhạc truyền thống tại sân khấu T1 và T2 đã mang lại không khí vui tươi, rộn ràng, lưu luyến cho đông đảo hành khách may mắn có chuyến bay qua Cảng trong khung giờ biểu diễn.

Các hoạt động ca nhạc, tặng thư pháp, múa lân như những lời chúc tốt đẹp đầu năm Cảng hàng không quốc tế Nội Bài gửi tới hành khách, cũng là lời cảm ơn tới hành khách.

Trong 9 ngày nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phục vụ an toàn tuyệt đối cho gần 5.500 lượt chuyến bay với gần 914 ngàn lượt khách, trong đó có ngày phục vụ tới 616 chuyến bay và 108 ngàn lượt khách, cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù khách tăng cao song chia đều cho cả quốc tế và quốc nội, đồng thời với nhiều biện pháp tăng cường phục vụ, sân bay Nội Bài không ghi nhận hiện tượng ùn ứ cục bộ, công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ được đảm bảo tốt, phục vụ hành khách đi lại an toàn.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận tải hàng không Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 tăng cao "kỷ lục".

Từ ngày 24-1 đến ngày 2-2-2025, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8%). Trong đó, quốc tế đạt 1,35 triệu khách (tăng 23%); nội địa đạt 1,14 triệu khách (tăng 12% so với cùng kỳ 2024).

Sân bay Tân Sơn Nhất đạt xấp xỉ 1,38 triệu hành khách (tăng 7,6%). Ngày cao điểm nhất 24-1 (tức ngày 25 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết), sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 1.002 lượt cất hạ cánh, thiết lập "kỷ lục" mới, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 lần chuyến bay cất và hạ cánh một ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sân bay Nội Bài: