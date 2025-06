Sân bay Vinh đóng cửa 6 tháng

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An, các đơn vị trong ngành có liên quan về việc đóng cửa tạm thời Cảng hàng không quốc tế Vinh để triển khai thi công Gói thầu số 11 "Thi công xây dựng công trình, cung cấp và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa đường cất hạ cánh, đường lăn - Cảng hàng không Vinh".

Theo đó, thời gian đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh kể từ 0 giờ ngày 1-7 đến 23 giờ 59 ngày 31-12-2025.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Vinh có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng trong thời gian đóng tạm thời Cảng để triển khai thi công gói thầu; chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công tổ chức thi công tuân thủ theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường; đồng thời chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc đảm bảo an ninh, an toàn khai thác, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn lao động và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục yêu cầu ACV gửi 1 bộ hồ sơ phương án bảo đảm an ninh an toàn và vệ sinh môi trường đã được Cục chấp thuận đến Cảng vụ hàng không miền Bắc để thực hiện việc kiểm tra, giám sát các quy định về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công theo quy định, cũng như tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công.

Cục yêu cầu ACV chủ động làm việc trực tiếp và cung cấp số liệu cho Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để thực hiện các thủ tục thông báo tin tức hàng không theo quy định; văn bản hiệp đồng giữa ACV và VATM làm cơ sở để Cục công bố đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định.

Cục yêu cầu Cảng vụ hàng không miền Bắc kiểm tra, giám sát việc đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong quá trình thi công; xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Trước đó Bộ Xây dựng đã ra quyết định đóng tạm thời Cảng hàng không Vinh. Bộ giao Cục Hàng không có trách nhiệm công bố đóng tạm thời cảng hàng không, sân bay trên hệ thống thông báo tin tức hàng không theo quy định, thông báo cho chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan; chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục, xử lý các vấn đề liên quan.