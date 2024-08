Sân khấu Xóm kịch ra mắt nhóm Bồ Công Anh

Sân khấu Xóm kịch của vợ chồng NSƯT Vũ Xuân Trang - Hoàng Thy vừa tạo thêm điều kiện cho ê-kíp trẻ thực hiện chương trình kịch cà phê do nhóm Bồ Công Anh biểu diễn.



Các diễn viên tham gia nhóm kịch Bồ Công Anh. (Ảnh do Sân khấu Xóm kịch cung cấp)

"Ngoài các suất diễn tại Sân khấu Nhà hát Nụ cười - nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động TP HCM, từ tối 1-9, Sân khấu Xóm kịch sẽ bắt đầu có thêm các suất diễn kịch cà phê tại tại địa chỉ 750/13 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, TP HCM. Đây cũng là nơi đào tạo lực lượng diễn viên trẻ vừa qua. Với 2 vở kịch ngắn bám sát đời sống đương đại do các diễn viên trẻ thể hiện, tôi tin khán giả sẽ đến cổ vũ và động viên các bạn trong nhóm Bồ Công Anh" - NSƯT Vũ Xuân Trang kỳ vọng.

Hai vở kịch ngắn này mang tên "Sài Gòn chương yêu" và "Huyết họa", cảm tác từ 2 tác phẩm văn học "Osin nhà bộ trưởng" và "Kết hôn âm dương". Tham gia nhóm Bồ Công Anh có các gương mặt diễn viên trẻ: Thành Phương (giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2023 do Cục Nghệ thuật Biểu diễn tổ chức), Thụy My, Quốc Huy, Minh Nhật, Nhất Quân, Hằng Nga... Cả 2 vở nêu trên đều do nhóm này dàn dựng, chăm chút về mặt kịch bản văn học với sự cố vấn nghệ thuật của NSƯT Vũ Xuân Trang.

Sắp tới, Xóm kịch cũng sẽ tái diễn 2 vở "Khúc dạ tâm" (ngày 31-8) và "Kẻ lạc hồn" (14-9) tại Sân khấu Nhà hát Nụ cười - Cung Văn hóa Lao động TP HCM.