Du lịch xanh Điểm đến

Săn mây trên “nóc nhà miền Tây” ở An Giang

DUY NHÂN - PHƯƠNG VŨ

(NLĐO)- Núi Cấm thuộc tỉnh An Giang, được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây” với đỉnh Vồ Bồ Hông quanh năm mây phủ.

5 giờ sáng là thời điểm thích hợp để du khách khởi hành lên đỉnh Vồ Bồ Hông ở An Giang để săn mây, nhưng phải đi qua con đường dốc ngoằn ngoèo mờ sương bằng xe máy.

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 1.

Khung cảnh Núi Cấm sáng sớm

Hành trình có chút cảm giác lo lắng, nhưng khi lên đến đỉnh núi, du khách sẽ vỡ òa trước cảnh biển mây trắng ùn ùn kéo từ thung lũng lên, tràn qua triền núi như thác lũ, rồi dần nhuộm màu cam vàng khi ánh bình minh ló dạng.

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 2.

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 3.

Mây sớm trên đỉnh Núi Cấm

Đứng trước cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Núi Cấm, một du khách trẻ phải thốt lên: "Tôi từng đi săn mây ở Đà Lạt, Sa Pa, nhưng ở Vồ Bồ Hông, mây dày và bay chậm, vừa hùng vĩ vừa bình yên, rất khác biệt!"

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 4.

Trời đang nắng bỗng bất chợt mưa phùn, tạo khung cảnh nên thơ của Núi Cấm

Vồ Bồ Hông cao gần 710 m, là điểm cao nhất của Núi Cấm – ngọn núi cao nhất Tây Nam Bộ. Từ đây, du khách có thể nhìn bao quát đồng bằng An Giang, dãy Thất Sơn và xa xa là Campuchia.

Không chỉ là điểm săn mây, Núi Cấm còn là trung tâm du lịch tâm linh với nhiều chùa chiền, am miếu, tượng Phật. Với người dân An Giang, Núi Cấm là "thánh địa", nơi gắn bó giữa đời sống tín ngưỡng và thiên nhiên.

Núi Cấm nói riêng và dãy Thất Sơn nói chung hội tụ cảnh quan hùng vĩ, biển mây kỳ ảo, khí hậu mát mẻ, giá trị tâm linh đặc sắc và hệ sinh thái rừng, hồ còn nguyên vẹn. Tất cả tạo nên một tiềm năng to lớn để An Giang phát triển du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng – tâm linh.

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 5.

Ánh nắng chiều rọi xuống mặt hồ Thanh Long tạo ra cảnh đẹp mê hồn

Săn mây tại Núi Cấm An Giang - trải nghiệm kỳ diệu trên nóc nhà miền Tây - Ảnh 6.

Thác nước tuyệt đẹp dưới chân hồ Thanh Long

Nhìn từ trải nghiệm thực tế, Núi Cấm không chỉ là "nóc nhà miền Tây" mà còn có thể trở thành biểu tượng du lịch mới của ĐBSCL nếu được đầu tư phát triển xứng tầm, theo hướng văn minh và tôn trọng thiên nhiên. 

Núi Cấm mùa Vu Lan – Hành trình trở về suối nguồn an yên

Núi Cấm mùa Vu Lan – Hành trình trở về suối nguồn an yên

(NLĐO) - Vu Lan ở Núi Cấm không chỉ dừng lại ở sự linh thiêng của nghi lễ, mà còn là hành trình chữa lành.

Núi Cấm vắng hoe, nhiều người lo mất việc những tháng cuối năm

(NLĐO) - Trước thời điểm UBND thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang yêu cầu 10 homestay trên núi Cấm tạm dừng hoạt động vô thời hạn, các địa điểm như quanh hồ Thủy Liêm, Chợ Mây... khá nhộn nhịp.

An Giang tổ chức hoạt động du lịch cung đường núi Cấm

(NLĐO) - Hoạt động trekking các cung đường núi Cấm giúp người tham gia có cơ hội hòa mình với thiên nhiên, góp phần lan tỏa tinh thần yêu quê hương và hình ảnh tuyệt đẹp của núi Cấm

