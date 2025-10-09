Sàn Nasdaq của Mỹ chúc mừng chứng khoán Việt Nam được nâng hạng

Ngay sau khi Tổ chức xếp hạng FTSE Russell thông báo nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi thứ cấp 8-10, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), bà Vũ Thị Chân Phương, Chủ tịch UBCKNN, đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, thuộc sàn Nasdaq (Mỹ), nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại buổi làm việc

Tại cuộc gặp, Chủ tịch UBCKNN cho biết Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán. Mới đây, UBCKNN đã ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết. Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, UBCKNN cũng khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq. Bên cạnh đó, UBCKNN cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Mỹ. Trước đó, vào tháng 7-2025, UBCKNN đã phối hợp cùng Nasdaq và các đối tác trong khu vực ASEAN tổ chức thành công hội nghị về IPO và phát hành chứng chỉ lưu ký (DR).

Do đó, UBCKNN mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ phổ biến thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq tại buổi làm việc

Đáp lại, ông Bob McCooey chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell và khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ UBCKNN trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm; đồng thời, kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey nhấn mạnh Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Mỹ, cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng UBCKNN và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới.

Trước đó, vào đêm qua theo giờ địa phương, tại trụ sở của Nasdaq ở quảng trường Thời đại (New York, Mỹ), màn hình LED khổng lồ đã 'tung hoa' chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng. Nasdaq chúc mừng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi bởi FTSE Russell Dòng chữ: “Nasdaq congratulates Vietnam on its upgrade to emerging market status by FTSE Russell” (Nasdaq chúc mừng Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi bởi FTSE Russell) trên nền cờ đỏ sao vàng, xuất hiện giữa trung tâm phố Wall thế giới, giúp nâng cao vị thế của Việt Nam.



