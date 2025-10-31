Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới

Đông Linh (theo Daily Mail)

(NLĐO) - Một người đàn ông đã tạo ra hình ảnh "sân vận động World Cup trên không" hào nhoáng đến ngỡ ngàng, đánh lừa toàn bộ truyền thông quốc tế.

Đoạn video về "sân vận động World Cup trên không" được đăng tải trên tài khoản facebook "Hypora Ultraworks" thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội toàn thế giới trong nhiều ngày qua.

Con số 50 triệu lượt xem, chưa kể được các hãng tin lớn trên toàn cầu đưa tin lại, cho thấy sức hút khủng khiếp của dự án được xem là "không tưởng" liên quan đến World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Trung Đông.

Sân vận động trên không khiến cả thế giới ngây ngất - Clip: Hypora Ultraworks

Nội dung video clip đăng tải bản thiết kế một sân vận động (SVĐ) đặc biệt nằm ở độ cao hơn 300 mét so với mặt đất, thuộc khu đô thị The Line - một phần của đại dự án Neom trị giá hàng trăm tỉ USD ở vùng tây bắc Ả Rập Saudi. 

SVĐ mang tên Neom Sky có sức chứa 46.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách siêu hiện đại, chỉ có thể lên xuống bằng hệ thống thang máy tốc độ cao.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 1.

Sân bóng ở độ cao trên 300 m, sức chứa 46.000 chỗ ngồi

Đây là một trong 15 sân vận động sẽ được sử dụng tại giải đấu, hiện mới chỉ có bốn sân đã được xây dựng. 

Do rất quan tâm đến cam kết của người Saudi về "những sân vận động độc nhất vô nhị" khi họ được trao quyền đăng đăng cai World Cup, thế nên khi được chiêm ngưỡng sân vận động trên không này, người hâm mộ đã vô cùng kinh ngạc với những gì được chứng kiến.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 2.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 3.

Truyền thông thế giới cũng "choáng váng" với siêu dự án này

TIN LIÊN QUAN

Khi sự thật về "bản thiết kế siêu tưởng" này được truyền thông Anh phanh phui, không ít người thực sự ngỡ ngàng: 

Bản video thiết kế không hề do phía Ả Rập Saudi hay bất kỳ đơn vị nào liên quan đến FIFA sản xuất, mà chỉ là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) do một người đàn ông Anh tạo ra trong vòng... hai phút, bằng điện thoại, với chi phí vỏn vẹn 35 xu (khoảng 12.000 đồng)!

"Tôi chỉ đang nằm trên giường trước khi ngủ thì nảy ra ý tưởng về một sân vận động giữa không trung, xen giữa các tầng mây. Tôi tạo nó bằng công cụ AI, mất khoảng hai phút, rồi đăng lên Facebook" - anh Liam Hawes, 34 tuổi, sống tại East Sussex (Anh), chia sẻ với Daily Mail Sport.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 4.

Liam Hawes đăng tải nhiều ý tưởng công trình đáng nể trên trang "Hypora Ultraworks"

Video được đăng trên trang "Hypora Ultraworks" của anh và nhanh chóng bùng nổ. Chỉ trong vài tuần, tài khoản của Hawes thu hút gần 350 triệu lượt xem, dù anh không kiếm được đồng nào từ những nội dung này. "Tôi không nghĩ nó sẽ lan rộng đến vậy. Người thân thì gọi điện bảo rằng video của tôi xuất hiện trên bản tin toàn cầu" - anh nói.

Dù chỉ là sản phẩm ảo, ý tưởng "sân vận động trên không" vẫn rất đáng quan tâm do sự trùng hợp phần lớn với kế hoạch thực tế của Ả Rập Saudi. Mới chỉ có 4 sân bóng đã hoàn thành trong tổng số 15 SVĐ mà quốc gia này cam kết sẽ sử dụng cho World Cup 2034, trong đó có đến 8 sân tọa lạc ngay tại thủ đô Riyadh.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 5.

Ảnh thực thiết kế công trình dự án Neom Sky

Một trong số này là Sân vận động Quốc tế King Salman với sức chứa 92.760 chỗ ngồi, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và trận chung kết, hiện vẫn chưa được khởi công. 

Những địa điểm đáng chú ý khác bao gồm Sân vận động Bờ biển Qiddiya và Sân vận động Hoàng tử Mohammed bin Salman, cả hai sẽ nằm trên nóc các tòa nhà lớn tại thủ đô.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 6.

Dự án Neom Sky dự kiến hoàn tất sau 5 năm

Dự án Neom Sky trong thực tế đã được chính quyền Ả Rập Saudi xác nhận. Trên trang Facebook chính thức, bản phác thảo gốc từng được đăng tải từ năm 2024, cho thấy thiết kế có nhiều nét tương đồng với "sáng tác" AI của Liam Hawes nhưng ở độ cao vừa phải hơn.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 7.

Thiết kế hiện đại, vật liệu công nghệ hiện đại

Theo kế hoạch, công trình này sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn tất vào 2032, hai năm trước khi World Cup khởi tranh. Neom Sky là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Saudi nhằm biến "The Line" thành thành phố thông minh, không xe hơi và hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Nếu được thực hiện, Neom Sky sẽ trở thành biểu tượng công nghệ và kiến trúc của bóng đá thế giới. Chỉ có điều, giới chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an toàn, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy và vận hành cho 46.000 khán giả ở độ cao 300 mét là thách thức khổng lồ.

Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới - Ảnh 8.

Ả Rập Saudi cam kết tạo ra "những sân vận động độc nhất vô nhị" tại sa mạc Trung Đông

Một kỹ sư xây dựng có tên tuổi tại Ý nhận định: "Về mặt kỹ thuật, điều đó không phải là không thể, nhưng chi phí, rủi ro và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể khiến dự án đội vốn gấp nhiều lần. "Sân vận động trên không" nghe thật ấn tượng, nhưng bóng đá cần nhiều hơn là một công trình gây choáng ngợp".

TIN LIÊN QUAN

World Cup 2034 sẽ là lần thứ nhì giải đấu danh giá này được tổ chức ở Trung Đông, sau Qatar vào năm 2022. 

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, FIFA dự kiến sẽ tổ chức thi đấu vào dịp tháng 11 - 12, thay vì mùa hè như ở các châu lục khác. 

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi người hâm mộ "có tư duy cởi mở" về thời điểm thi đấu, nhấn mạnh yếu tố thời tiết và sức khỏe cầu thủ là ưu tiên hàng đầu.

Tin liên quan

FIFA bị khiếu nại liên quan đến World Cup 2034

FIFA bị khiếu nại liên quan đến World Cup 2034

(NLĐO) - Ả Rập Saudi đã được công bố là chủ nhà World Cup 2034 và quyết định này của FIFA vấp phải sự lên án của một nhóm luật sư quốc tế

Chủ tịch FIFA xác nhận World Cup 2034 sẽ diễn ra ở Ả Rập Saudi

(NLĐO) - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận trên trang cá nhân Ả Rập Saudi sẽ là chủ nhà của World Cup 2034 khi là nước đăng cai duy nhất.

Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco đồng chủ nhà World Cup 2030, Ả Rập Saudi đăng cai World Cup 2034

(NLĐO) - Ả Rập Saudi được đại hội đồng FIFA phê chuẩn trở thành chủ nhà của World Cup 2034 bất chấp tranh cãi nổ ra kể từ sau đề xuất đăng cai của quốc gia này.

Ả Rập Saudi World Cup 2034 sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" Hypora Ultraworks Liam Hawes dự án Neom Sky
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo