Sản phẩm AI "sân vận động World Cup trên không" gây ngỡ ngàng cả thế giới

Đoạn video về "sân vận động World Cup trên không" được đăng tải trên tài khoản facebook "Hypora Ultraworks" thu hút sự quan tâm của đông đảo mọi người và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội toàn thế giới trong nhiều ngày qua.

Con số 50 triệu lượt xem, chưa kể được các hãng tin lớn trên toàn cầu đưa tin lại, cho thấy sức hút khủng khiếp của dự án được xem là "không tưởng" liên quan đến World Cup 2034 sẽ được tổ chức tại Trung Đông.

Sân vận động trên không khiến cả thế giới ngây ngất - Clip: Hypora Ultraworks

Nội dung video clip đăng tải bản thiết kế một sân vận động (SVĐ) đặc biệt nằm ở độ cao hơn 300 mét so với mặt đất, thuộc khu đô thị The Line - một phần của đại dự án Neom trị giá hàng trăm tỉ USD ở vùng tây bắc Ả Rập Saudi.

SVĐ mang tên Neom Sky có sức chứa 46.000 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách siêu hiện đại, chỉ có thể lên xuống bằng hệ thống thang máy tốc độ cao.

Sân bóng ở độ cao trên 300 m, sức chứa 46.000 chỗ ngồi

Đây là một trong 15 sân vận động sẽ được sử dụng tại giải đấu, hiện mới chỉ có bốn sân đã được xây dựng.

Do rất quan tâm đến cam kết của người Saudi về "những sân vận động độc nhất vô nhị" khi họ được trao quyền đăng đăng cai World Cup, thế nên khi được chiêm ngưỡng sân vận động trên không này, người hâm mộ đã vô cùng kinh ngạc với những gì được chứng kiến.

Truyền thông thế giới cũng "choáng váng" với siêu dự án này

Khi sự thật về "bản thiết kế siêu tưởng" này được truyền thông Anh phanh phui, không ít người thực sự ngỡ ngàng:

Bản video thiết kế không hề do phía Ả Rập Saudi hay bất kỳ đơn vị nào liên quan đến FIFA sản xuất, mà chỉ là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) do một người đàn ông Anh tạo ra trong vòng... hai phút, bằng điện thoại, với chi phí vỏn vẹn 35 xu (khoảng 12.000 đồng)!

"Tôi chỉ đang nằm trên giường trước khi ngủ thì nảy ra ý tưởng về một sân vận động giữa không trung, xen giữa các tầng mây. Tôi tạo nó bằng công cụ AI, mất khoảng hai phút, rồi đăng lên Facebook" - anh Liam Hawes, 34 tuổi, sống tại East Sussex (Anh), chia sẻ với Daily Mail Sport.

Liam Hawes đăng tải nhiều ý tưởng công trình đáng nể trên trang "Hypora Ultraworks"

Video được đăng trên trang "Hypora Ultraworks" của anh và nhanh chóng bùng nổ. Chỉ trong vài tuần, tài khoản của Hawes thu hút gần 350 triệu lượt xem, dù anh không kiếm được đồng nào từ những nội dung này. "Tôi không nghĩ nó sẽ lan rộng đến vậy. Người thân thì gọi điện bảo rằng video của tôi xuất hiện trên bản tin toàn cầu" - anh nói.

Dù chỉ là sản phẩm ảo, ý tưởng "sân vận động trên không" vẫn rất đáng quan tâm do sự trùng hợp phần lớn với kế hoạch thực tế của Ả Rập Saudi. Mới chỉ có 4 sân bóng đã hoàn thành trong tổng số 15 SVĐ mà quốc gia này cam kết sẽ sử dụng cho World Cup 2034, trong đó có đến 8 sân tọa lạc ngay tại thủ đô Riyadh.

Ảnh thực thiết kế công trình dự án Neom Sky

Một trong số này là Sân vận động Quốc tế King Salman với sức chứa 92.760 chỗ ngồi, nơi sẽ diễn ra trận khai mạc và trận chung kết, hiện vẫn chưa được khởi công.

Những địa điểm đáng chú ý khác bao gồm Sân vận động Bờ biển Qiddiya và Sân vận động Hoàng tử Mohammed bin Salman, cả hai sẽ nằm trên nóc các tòa nhà lớn tại thủ đô.

Dự án Neom Sky dự kiến hoàn tất sau 5 năm

Dự án Neom Sky trong thực tế đã được chính quyền Ả Rập Saudi xác nhận. Trên trang Facebook chính thức, bản phác thảo gốc từng được đăng tải từ năm 2024, cho thấy thiết kế có nhiều nét tương đồng với "sáng tác" AI của Liam Hawes nhưng ở độ cao vừa phải hơn.

Thiết kế hiện đại, vật liệu công nghệ hiện đại

Theo kế hoạch, công trình này sẽ được khởi công vào năm 2027 và hoàn tất vào 2032, hai năm trước khi World Cup khởi tranh. Neom Sky là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Saudi nhằm biến "The Line" thành thành phố thông minh, không xe hơi và hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng tái tạo.

Nếu được thực hiện, Neom Sky sẽ trở thành biểu tượng công nghệ và kiến trúc của bóng đá thế giới. Chỉ có điều, giới chuyên gia cho rằng việc đảm bảo an toàn, thoát hiểm, phòng cháy chữa cháy và vận hành cho 46.000 khán giả ở độ cao 300 mét là thách thức khổng lồ.

Ả Rập Saudi cam kết tạo ra "những sân vận động độc nhất vô nhị" tại sa mạc Trung Đông

Một kỹ sư xây dựng có tên tuổi tại Ý nhận định: "Về mặt kỹ thuật, điều đó không phải là không thể, nhưng chi phí, rủi ro và các tiêu chuẩn an toàn quốc tế có thể khiến dự án đội vốn gấp nhiều lần. "Sân vận động trên không" nghe thật ấn tượng, nhưng bóng đá cần nhiều hơn là một công trình gây choáng ngợp".

World Cup 2034 sẽ là lần thứ nhì giải đấu danh giá này được tổ chức ở Trung Đông, sau Qatar vào năm 2022.

Do điều kiện khí hậu khắc nghiệt, FIFA dự kiến sẽ tổ chức thi đấu vào dịp tháng 11 - 12, thay vì mùa hè như ở các châu lục khác.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kêu gọi người hâm mộ "có tư duy cởi mở" về thời điểm thi đấu, nhấn mạnh yếu tố thời tiết và sức khỏe cầu thủ là ưu tiên hàng đầu.