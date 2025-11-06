Sản phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng vẫn được rao bán rầm rộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Sản phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng vẫn được rao bán rầm rộ

Trần Thái

(NLĐO) – Ghi nhận cho thấy sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki vẫn đang được rao bán công khai trên sàn thương mại điện tử.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group; chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra theo Điều 192 Bộ luật Hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. 

Vụ án liên quan đến sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, do Công ty VB Group cung cấp ra thị trường.

Trước thời điểm ông Vũ bị bắt, nhiều sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki từng bị cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi hoặc đình chỉ lưu hành vì không đúng hồ sơ công bố hoặc không đạt chỉ số công bố trên nhãn.

Cụ thể, dầu gội Hanayuki Shampoo bị đình chỉ lưu hành do chứa thành phần không có trong hồ sơ công bố; kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi vì chỉ số SPF trên nhãn cao hơn nhiều so với kết quả kiểm nghiệm thực tế. Một số sản phẩm khác như dưỡng tóc, mặt nạ cũng bị xử lý với lý do sai thành phần, sai nhãn hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tuy nhiên, trên nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm Hanayuki vẫn xuất hiện tại nhiều gian hàng như: kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dầu gội, dầu xả.

Điển hình, kem chống nắng Hanayuki được bán với mức giá từ 300.000 đến 800.000 đồng/tuýp, tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi. Nhiều cửa hàng còn đưa sản phẩm vào chương trình "flash sale", kèm video quảng bá công dụng. 

Có gian hàng đăng bán dạng "mẫu thử" 5-20 g với giá từ 320.000 đến 446.000 đồng, trong khi trước đây trên trang bán hàng chính thức, loại 100 g chỉ có giá 230.000 đồng. Hiện nay, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng bấm đặt mua các sản phẩm này chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Sản phẩm của chồng Đoàn Di Băng vẫn rao bán rầm rộ - Ảnh 1.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi cùng một số sản phẩm của Hanayuki vẫn được rao bán trên sàn thương mại điện tử

Ghi nhận trên mạng xã hội Facebook cho thấy, các nhóm mang tên "phân phối chính hãng" sản phẩm của Đoàn Di Băng, với lượng thành viên từ vài nghìn đến vài chục nghìn người, vẫn từng hoạt động rao bán sản phẩm cho đến ngày 23-10. 

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng "đào lại" đoạn video quảng cáo trước đây của ca sĩ Đoàn Di Băng, trong đó cô giới thiệu một sản phẩm dạng viên uống với lời mô tả "một viên tương đương 5 kg rau xanh". 

Clip này thời điểm đó từng gây tranh luận về tính khoa học của thông tin và cách diễn đạt trong quảng cáo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Sau khi vụ việc liên quan ông Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, đoạn video tiếp tục được chia sẻ trở lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Tin liên quan

Muốn dẹp loạn hàng giả, phải làm thật tốt công tác hậu kiểm

Muốn dẹp loạn hàng giả, phải làm thật tốt công tác hậu kiểm

Để giải quyết triệt để, cần một cuộc cách mạng trong tư duy hậu kiểm

TÔI LÊN TIẾNG: Hàng giả tung hoành "chợ mạng", gây nhức nhối: Lẽ nào bó tay?

(NLĐO) - Đâu là nguyên nhân khiến "chợ mạng" trở thành "thiên đường" của hàng giả, hàng nhái, là câu hỏi được nhiều người mong chờ câu trả lời

Phải làm rõ bao cao su tái chế hay hàng giả

Vụ việc vẫn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Tuy nhiên, nếu nhìn lại sự việc thì lời khai bao cao su tái chế là phi lý, có thể để trốn tránh trách nhiệm

kem chống nắng đoàn di băng Hanayuki
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo