Sản phẩm của công ty chồng Đoàn Di Băng vẫn được rao bán rầm rộ

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 5-11 vừa qua, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Quốc Vũ (tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group; chồng của ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra theo Điều 192 Bộ luật Hình sự về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Vụ án liên quan đến sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, do Công ty VB Group cung cấp ra thị trường.



Trước thời điểm ông Vũ bị bắt, nhiều sản phẩm mang thương hiệu Hanayuki từng bị cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi hoặc đình chỉ lưu hành vì không đúng hồ sơ công bố hoặc không đạt chỉ số công bố trên nhãn.

Cụ thể, dầu gội Hanayuki Shampoo bị đình chỉ lưu hành do chứa thành phần không có trong hồ sơ công bố; kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi vì chỉ số SPF trên nhãn cao hơn nhiều so với kết quả kiểm nghiệm thực tế. Một số sản phẩm khác như dưỡng tóc, mặt nạ cũng bị xử lý với lý do sai thành phần, sai nhãn hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Tuy nhiên, trên nền tảng thương mại điện tử, sản phẩm Hanayuki vẫn xuất hiện tại nhiều gian hàng như: kem chống nắng, dung dịch vệ sinh phụ nữ, dầu gội, dầu xả.

Điển hình, kem chống nắng Hanayuki được bán với mức giá từ 300.000 đến 800.000 đồng/tuýp, tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi. Nhiều cửa hàng còn đưa sản phẩm vào chương trình "flash sale", kèm video quảng bá công dụng.

Có gian hàng đăng bán dạng "mẫu thử" 5-20 g với giá từ 320.000 đến 446.000 đồng, trong khi trước đây trên trang bán hàng chính thức, loại 100 g chỉ có giá 230.000 đồng. Hiện nay, người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng bấm đặt mua các sản phẩm này chỉ với vài thao tác trên điện thoại.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body bị thu hồi cùng một số sản phẩm của Hanayuki vẫn được rao bán trên sàn thương mại điện tử

Ghi nhận trên mạng xã hội Facebook cho thấy, các nhóm mang tên "phân phối chính hãng" sản phẩm của Đoàn Di Băng, với lượng thành viên từ vài nghìn đến vài chục nghìn người, vẫn từng hoạt động rao bán sản phẩm cho đến ngày 23-10.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng cũng "đào lại" đoạn video quảng cáo trước đây của ca sĩ Đoàn Di Băng, trong đó cô giới thiệu một sản phẩm dạng viên uống với lời mô tả "một viên tương đương 5 kg rau xanh".

Clip này thời điểm đó từng gây tranh luận về tính khoa học của thông tin và cách diễn đạt trong quảng cáo sản phẩm hỗ trợ sức khỏe. Sau khi vụ việc liên quan ông Nguyễn Quốc Vũ bị khởi tố, đoạn video tiếp tục được chia sẻ trở lại, thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

