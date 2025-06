Sản phẩm của một doanh nghiệp ở Bình Dương vừa xác lập kỷ lục Việt Nam

Ngày 15-6, tại Bình Dương, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã công bố xác lập kỷ lục Việt Nam đối với "Sơn Hoa Việt- Sơn thông minh".

Dòng sản phẩm này là kết quả của quá trình ứng dụng công nghệ hiện đại kết hợp với sự am hiểu sâu sắc về nhu cầu thực tế của ngành xây dựng và người tiêu dùng Việt Nam do Công ty TNHH Sơn Hoa Việt (có trụ sở tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) nghiên cứu và sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Phan, Giám Đốc Công ty TNHH Sơn Hoa Việt, cho biết tính năng vượt trội của dòng sơn này là khả năng chống thấm, chống nóng, chống tia UV và chống nấm mốc.

Tiến sĩ Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương (ngoài cùng bên trái) cùng lãnh đạo Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao xác lập kỷ lục cho Công ty TNHH Sơn Hoa Việt

Độ bám dính cao trên nhiều loại bề mặt, từ bê tông, gạch, kim loại, đến gỗ, nhựa, đặc biệt thích nghi tốt với điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Việt Nam và an toàn sức khỏe người dùng, thân thiện với môi trường, không chứa chì, thủy ngân và hàm lượng VOC thấp (VOC là hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong sơn, ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường nếu không kiểm soát tốt- PV).

"Việc được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận và công bố kỷ lục là minh chứng cho sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng và cam kết chất lượng của doanh nghiệp. Kỷ lục này không chỉ ghi nhận một thành tựu nổi bật trong ngành sản xuất sơn xây dựng mà còn khẳng định vị thế và năng lực nghiên cứu, phát triển của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Qua đó, tạo động lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực vật liệu xây dựng"- ông Phan bày tỏ.



Bà Võ Lưu Lan Uyên, Phó Tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam khẳng định Sơn Hoa Việt là dòng sơn uy tín của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất sơn công nghiệp, dân dụng và đặc chủng. Qua đó, góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành sơn, hướng đến các sản phẩm thân thiện hơn với môi trường và hiệu quả hơn về mặt kỹ thuật.

"Đây là giải pháp sơn hiện đại và bền vững, đáp ứng ngày càng cao về thẩm mỹ và bảo vệ công trình trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Việt Nam"- bà Uyên nhấn mạnh.