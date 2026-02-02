HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Sản phẩm độc hại lưu thông: TAND TPHCM "truy" trách nhiệm người đứng đầu

Trần Thái

(NLĐO) - Hơn 220.000 phiếu giả đã giúp các sản phẩm độc hại (như kẹo Kera, sữa Hiup giả) "vượt rào" kiểm soát, lưu thông trên thị trường.

Tại phiên tòa tuyên án ngày 2-2, HĐXX TAND TPHCM đã đưa ra những kiến nghị nhằm chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước sau đại án làm giả hơn 220.000 phiếu kết quả thử nghiệm. HĐXX nhấn mạnh việc nghiêm khắc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra sai phạm đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian dài.

Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng

Vụ án được xác định là đặc biệt nghiêm trọng khi các bị cáo tại Công ty TSL và Avatek đã phát hành 220.637 phiếu kết quả giả cho gần 13.000 tổ chức, cá nhân trên toàn quốc.

Sản phẩm độc hại lưu thông: TAND TPHCM "truy" trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu cơ chế báo cáo đặc biệt - Ảnh 1.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: Hà Nguyễn

Các phiếu giả này được dùng để hợp thức hóa hồ sơ công bố cho nhiều sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng lưu hành rộng rãi, bao gồm cả các sản phẩm như kẹo Kera (vụ án của hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cùng đồng phạm) hay sữa Hiup giả.

Việc "vẽ" kết quả mà không qua thử nghiệm thực tế đã vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát an toàn, trực tiếp đe dọa tính mạng và sức khỏe người dân.

Kiến nghị xử lý nghiêm

HĐXX xác định sai phạm diễn ra kéo dài là do sự lỏng lẻo, thiếu kiểm soát của các cơ quan quản lý chuyên ngành. 

Do đó, tòa án kiến nghị các Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cá nhân liên quan đến vụ án nhưng chưa đến mức bị truy tố hình sự theo kết luận của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Yêu cầu xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã để xảy ra sai phạm, thiếu giám sát thường xuyên dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Kết quả xử lý phải được gửi về TAND TPHCM để theo dõi theo quy định pháp luật.

HĐXX cũng kiến nghị các Bộ trưởng chỉ đạo thanh tra, kiểm tra trên toàn quốc đối với toàn bộ các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai phạm tương tự. Việc hậu kiểm phải thực hiện theo cơ chế đột xuất và chủ động, thay vì chỉ dựa trên báo cáo tự nguyện của doanh nghiệp như hiện nay.

