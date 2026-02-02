Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt 32,58 tỉ đồng để trả nợ người thân và gửi cho con tại Mỹ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt 32,58 tỉ đồng để trả nợ người thân và gửi cho con tại Mỹ

Trần Thái

(NLĐO) - Thái Khắc Hoàng đã thực hiện màn kịch "góp vốn" tinh vi để chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng của đối tác.

Ngày 2-2, sau 1 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Hoàng (SN 1972, quê An Giang) mức án 18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo được xác định đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng từ đối tác kinh doanh.

"Phù phép" cổ phần của đối tác

Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu từ năm 2010 khi ông Đào Ngọc Bình cùng một nhóm người sở hữu hơn 9.200 m² đất tại quận 9 trước đây (TPHCM). Hoàng thỏa thuận mua lại dự án với giá 58 tỉ đồng nhưng chỉ đặt cọc 3 tỉ đồng.

Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt 32,58 tỉ đồng để trả nợ người thân và gửi cho con tại Mỹ - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên toà

Sau đó, bị cáo thuyết phục ông Bình góp vốn thành lập Công ty CP Đào Ngọc Bình để xây dựng chung cư nhằm thu lợi cao hơn.

Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt 32,58 tỉ đồng để trả nợ người thân và gửi cho con tại Mỹ - Ảnh 2.

Bị cáo Thái Khắc Hoàng thời điểm bị bắt

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng đã đưa cho ông Bình ký nhiều văn bản khống, biên bản cam kết và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được soạn sẵn. Bằng cách này, Hoàng đã tự ý nâng tỉ lệ vốn góp của mình từ 9,9% lên 53,72%, đồng thời hạ tỉ lệ sở hữu của ông Bình từ 89,11% xuống còn 45,45%. Hoàng tự ý giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi nắm quyền kiểm soát, Hoàng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (bao gồm phần chiếm đoạt được) cho ông Nguyễn Duy Linh để lấy tiền.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Thái Khắc Hoàng đã nhận từ việc bán cổ phần cho ông Linh là 35,58 tỉ đồng. Sau khi trừ đi 3 tỉ đồng tiền đặt cọc ban đầu cho ông Bình, số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định là 32,58 tỉ đồng.

Thái Khắc Hoàng đã sử dụng số tiền chiếm đoạt này vào các mục đích riêng. Trong đó, Hoàng dùng tiền để trả nợ cho các anh em, chị em trong gia đình gồm Thái Thị Kim Nguyên, Thái Thị Dạ Hương và Thái Khắc Trường.

Bị cáo còn chuyển tiền sang Mỹ để đóng học phí và trang trải chi phí học tập cho con đang định cư tại đây. Phần còn lại được bị cáo dùng cho các nhu cầu tiêu xài của bản thân.

Lời khai mâu thuẫn bị bác bỏ

Tại cơ quan điều tra, Hoàng phủ nhận việc chiếm đoạt và khai rằng đã trả cho ông Bình 32 tỉ đồng tiền mặt tại một căn nhà trên đường Hoàng Diệu (quận 4 cũ). Hoàng cho rằng số tiền này là do vay mượn từ người thân. 

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các ngân hàng cho thấy những người thân của Hoàng không có tiền mặt tích lũy lớn như lời khai. Các khoản vay tại ngân hàng của những người này chủ yếu dùng để trả nợ cũ hoặc mua nhà, không có cơ sở thể hiện việc họ cho Hoàng mượn số tiền lớn để trả cho ông Bình. 

Ngoài ra, thời điểm Hoàng khai trả tiền mặt, ông Bình đang trực tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không có mặt tại địa điểm nhận tiền như Hoàng mô tả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản có giá trị rất lớn.

Tin liên quan

100 cảnh sát khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người

100 cảnh sát khám xét, bắt giữ băng nhóm chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người

(NLĐO) - Một băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt hơn 300 tỉ đồng của hàng ngàn người dân trên cả nước vừa bị bắt giữ.

100 bị cáo làm giả hơn 220.000 phiếu kiểm nghiệm thực phẩm đối diện mức án nào?

(NLĐO) - Đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn, thu lợi bất chính hàng trăm tỉ đồng thông qua thủ đoạn tinh vi.

100 cán bộ, chiến sĩ công an đồng loạt khám xét 12 địa điểm, tạm giữ 16 đối tượng

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh đã triệt phá đường dây sản xuất, sang chiết gas giả nhãn hiệu quy mô lớn ở Tây Ninh, TPHCM và nhiều tỉnh miền Tây

chiếm đoạt tài sản cơ quan điều tra chi phí học tập hội đồng xét xử Thái Khắc Hoàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo