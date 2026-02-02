Thái Khắc Hoàng chiếm đoạt 32,58 tỉ đồng để trả nợ người thân và gửi cho con tại Mỹ

Ngày 2-2, sau 1 ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Hoàng (SN 1972, quê An Giang) mức án 18 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Bị cáo được xác định đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng từ đối tác kinh doanh.



"Phù phép" cổ phần của đối tác

Theo cáo trạng, sự việc bắt đầu từ năm 2010 khi ông Đào Ngọc Bình cùng một nhóm người sở hữu hơn 9.200 m² đất tại quận 9 trước đây (TPHCM). Hoàng thỏa thuận mua lại dự án với giá 58 tỉ đồng nhưng chỉ đặt cọc 3 tỉ đồng.

Quang cảnh phiên toà

Sau đó, bị cáo thuyết phục ông Bình góp vốn thành lập Công ty CP Đào Ngọc Bình để xây dựng chung cư nhằm thu lợi cao hơn.

Bị cáo Thái Khắc Hoàng thời điểm bị bắt

Lợi dụng sự tin tưởng, Hoàng đã đưa cho ông Bình ký nhiều văn bản khống, biên bản cam kết và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được soạn sẵn. Bằng cách này, Hoàng đã tự ý nâng tỉ lệ vốn góp của mình từ 9,9% lên 53,72%, đồng thời hạ tỉ lệ sở hữu của ông Bình từ 89,11% xuống còn 45,45%. Hoàng tự ý giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Sau khi nắm quyền kiểm soát, Hoàng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần (bao gồm phần chiếm đoạt được) cho ông Nguyễn Duy Linh để lấy tiền.

Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền Thái Khắc Hoàng đã nhận từ việc bán cổ phần cho ông Linh là 35,58 tỉ đồng. Sau khi trừ đi 3 tỉ đồng tiền đặt cọc ban đầu cho ông Bình, số tiền bị cáo chiếm đoạt được xác định là 32,58 tỉ đồng.

Thái Khắc Hoàng đã sử dụng số tiền chiếm đoạt này vào các mục đích riêng. Trong đó, Hoàng dùng tiền để trả nợ cho các anh em, chị em trong gia đình gồm Thái Thị Kim Nguyên, Thái Thị Dạ Hương và Thái Khắc Trường.

Bị cáo còn chuyển tiền sang Mỹ để đóng học phí và trang trải chi phí học tập cho con đang định cư tại đây. Phần còn lại được bị cáo dùng cho các nhu cầu tiêu xài của bản thân.

Lời khai mâu thuẫn bị bác bỏ

Tại cơ quan điều tra, Hoàng phủ nhận việc chiếm đoạt và khai rằng đã trả cho ông Bình 32 tỉ đồng tiền mặt tại một căn nhà trên đường Hoàng Diệu (quận 4 cũ). Hoàng cho rằng số tiền này là do vay mượn từ người thân.

Tuy nhiên, kết quả xác minh tại các ngân hàng cho thấy những người thân của Hoàng không có tiền mặt tích lũy lớn như lời khai. Các khoản vay tại ngân hàng của những người này chủ yếu dùng để trả nợ cũ hoặc mua nhà, không có cơ sở thể hiện việc họ cho Hoàng mượn số tiền lớn để trả cho ông Bình.

Ngoài ra, thời điểm Hoàng khai trả tiền mặt, ông Bình đang trực tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, không có mặt tại địa điểm nhận tiền như Hoàng mô tả.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản có giá trị rất lớn.