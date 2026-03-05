HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Xung đột Trung Đông, Việt Nam không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng

Dương Ngọc

(NLĐO)- Các bộ, ngành, cơ quan phối hợp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Chiều 5-3, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc bảo đảm các hoạt động thương mại, kinh tế và an ninh năng lượng của Việt Nam trước diễn biến căng thẳng nghiêm trọng hiện nay tại Trung Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông.

Xung đột Trung Đông, Việt Nam không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các Hiệp hội ngành hàng xuất nhập khẩu, Hiệp hội ngành hàng theo dõi sát diễn biến tình hình, thường xuyên trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan để thông tin cập nhật đến các hội viên nhằm chủ động kế hoạch sản xuất, phương án tổ chức xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa, tránh để phát sinh ùn tắc và giảm thiểu các tác động tiêu cực do xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay.

Các cơ quan chức năng trong nước đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật thông tin về diễn biến tại khu vực để trao đổi với các Hiệp hội, nghiên cứu tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để có khả năng chủ động ứng phó với các tình huống tương tự trong tương lai.

Ngày 4-3-2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổ công tác có nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình triển khai thực hiện, kiểm tra, tổng hợp; kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan nhằm bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Tổ công tác sẽ triển khai nghiên cứu để đưa ra các phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, chủ động dự báo và có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng.

Là thành viên Tổ công tác, Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong tình hình khủng hoảng tại Trung Đông.

Tin liên quan

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

Thủ tướng: Xung đột quân sự ở Trung Đông tác động nguồn cung và giá dầu, vận tải biển

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ thảo luận tình hình quốc tế thời gian tới để có phương án, kịch bản điều hành kịp thời, không bị động.

Xung đột tại Trung Đông: Cập nhật tình hình Người Việt tại các quốc gia vùng Vịnh

(NLĐO)- Giữa căng thẳng Trung Đông, cơ quan đại diện Việt Nam tại các quốc gia vùng Vịnh khẳng định các kế hoạch bảo hộ, ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt.

Xung đột tại Trung Đông: Tình hình bảo hộ công dân Việt Nam ở Israel

(NLĐO)- Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết đã kích hoạt cơ chế bảo hộ công dân 24/7 trong bối cảnh xung đột bùng phát tại Trung Đông.

