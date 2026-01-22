Sẵn sàng trấn áp tội phạm tại chợ Bình Điền, TP HCM

Chiều 22-1, diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Công an phường Bình Đông và Công ty chợ Bình Điền về đảm bảo an ninh trật tự.



Theo Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền (TP HCM), chợ có diện tích hơn 65 ha với đặc thù hoạt động đêm, với hơn 1.500 thương nhân và 10.000 lao động dịch vụ, nên vấn đề an ninh trật tự được đặt lên hàng đầu. Không ít đối tượng lợi dụng gây mất an ninh trật tự.

Trung tá Kiều Công Bình, Trưởng Công an phường Bình Đông, TP HCM, cho biết chợ Bình Điền khá phức tạp, với nhiều loại tội phạm về trật tự xã hội, ma túy...

Ký kết giữ gìn an ninh trật tự giữa Công an phường Bình Đông (TP HCM) và chợ Bình Điền

Những tồn tại của chợ cần xử lý như đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự lòng đường, vỉa hè tại khu vực xung quanh chợ Bình Điền chưa đồng bộ, thống nhất; công tác nắm tình hình các tiểu thương và người dân xung quanh chưa sâu sát dẫn đến chưa phát hiện, giải quyết kịp thời các mâu thuẫn; tình trạng tệ nạn xã hội như ma túy, đánh bạc, mại dâm còn diễn biến phức tạp; tình trạng xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

Tình trạng tiểu thương bỏ chợ ra khu vực bên ngoài kinh doanh với đầy đủ các loại hàng hóa như bên trong chợ, từ đó tạo ra cảnh hỗn độn trên đoạn đường Nguyễn Văn Linh và Quản Trọng Linh.

Theo trung tá Kiều Công Bình, phương hướng thực hiện trong thời gian tới là tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại chợ. Tổ chức ra quân phối hợp giải quyết dứt điểm ngay từ đầu, thường xuyên, liên tục về đêm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại tuyến đường Quản Trọng Linh, Nguyễn Văn Linh và các tuyến đường nhánh dẫn vào chợ Bình Điền. Kiểm tra, xử lý các trường hợp tiểu thương có đăng ký kinh doanh trong chợ nhưng bỏ sạp chuyển ra buôn bán, kinh doanh bên ngoài (kể cả có phép và không phép).

Bảo vệ chợ Bình Điền (TP HCM) thường xuyên giám sát hoạt động qua màn hình camera

Nhiệm vụ của Công an phường Bình Đông là chủ trì triển khai các biện pháp nghiệp vụ, hướng dẫn lực lượng Phòng An ninh - PCCC Công ty chợ Bình Điền phối hợp nắm chắc mọi tình hình liên quan an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực chợ. Xây dựng, bố trí lực lượng cộng tác viên bí mật đủ sức nắm tình hình địa bàn, đối tượng thường xuyên hoạt động trên địa bàn chợ; phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM thực hiện công tác rà soát, lập danh sách các đối tượng hoạt động cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, cho vay lãi nặng, cố ý gây thương tích, đâm thuê - chém mướn … các loại tệ nạn xã hội: cờ bạc, ma túy, mại dâm đang hoạt động ở địa bàn chợ...

Hàng ngày, từ 18 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau, bố trí 2 công an phường và 2 an ninh cơ sở trực, phối hợp lực lượng An ninh - PCCC Công ty chợ Bình Điền tổ chức tuần tra, chốt chặn, kiểm tra hành chính các đối tượng nghi vấn.

Nhiệm vụ của Công ty Quản lý Và Kinh doanh chợ Bình Điền tổ chức sắp xếp, bố trí, quản lý hoạt động kinh doanh của các ô vựa đúng quy định của pháp luật và nội quy chợ. Xây dựng lực lượng, mạng lưới cơ sở. Thường xuyên theo dõi giám sát hệ thống camera an ninh trên toàn khu vực chợ. Thường xuyên tuần tra, sẵn sáng trấn áp, bắt giữ các đối tượng thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Phối hợp Công an phường Bình Đông tiến hành điều tra cơ bản, cập nhật bổ sung thường xuyên số nhân viên trong các doanh nghiệp bốc xếp, lao động ô, vựa.