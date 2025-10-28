Công an TP HCM bắt kẻ cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền

Ngày 28-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP HCM và Công an phường Bình Đông đã phối hợp khống chế bắt giữ Trần Minh Tân (SN 1990) để điều tra hành vi cướp tài sản tại chợ đầu mối Bình Điền.

Trước đó, ráng sáng 27-10, Tân giả vờ vào sạp hàng tại chợ Bình Điền để mua hàng, sau đó bất ngờ giật túi tiền bên trong có khoảng 100 triệu đồng của chủ sạp rồi bỏ chạy.

Trần Minh Tân bị Công an TP HCM bắt ngay sau đó

Khi chủ sạp tri hô và truy đuổi, Tân rút ra một vật giống súng để đe dọa song do nhiều người dân cùng phối hợp vây bắt nên Tân đã vứt lại túi tiền và chạy trốn vào bãi đất trống gần đó.

Clip Trần Minh Tân cướp 100 triệu đồng tại chợ Bình Điền

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an Phường Bình Đông đã huy động lực lượng, đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động tổ chức bao vây, truy bắt đối tượng.

Đến khoảng 9 giờ 20 phút ngày 27-2, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Minh Tân tại bãi đất trống kế bên chợ Bình Điền. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 1 xe mô tô, 1 đồ chơi có hình dạng khẩu súng và 1 con dao.

Làm việc với cơ quan công an, Tân khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp.

Trước khi gây án, Tân mang theo dao và súng giả từ nhà, điều khiển xe lên chợ Bình Điền tìm tiểu thương sơ hở để cướp. Hiện Công an phường Bình Đông đã tiếp nhận hồ sơ, người và tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.