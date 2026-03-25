CLIP: Cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, phong tỏa 1 đoạn đường

Chiều 25-3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy xe container xảy ra trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Xe container cháy ngùn ngụt trên tuyến cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 cùng ngày, một xe container lưu thông trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, hướng từ miền Tây đi TPHCM.

Khi đến đoạn Km58 thuộc địa bàn xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, tài xế hốt hoảng phát hiện khói lửa bốc ra từ phía sau xe.

Vụ cháy trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông bị ùn ứ

Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội, bao trùm toàn bộ phương tiện. Tài xế nhanh chóng tấp xe vào làn dừng khẩn cấp, huy động bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn.

Vụ cháy khiến cột khói đen bốc cao hàng chục mét, giao thông hướng về TPHCM bị ùn ứ kéo dài.

Nhận tin báo, lực lượng CSGT phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc và lực lượng PCCC – Cứu nạn cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp có mặt tại hiện trường khẩn trương dập lửa.

Để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy, lực lượng chức năng đã tạm thời phong tỏa đoạn đường, đồng thời điều tiết các phương tiện rời cao tốc tại nút giao Cai Lậy để di chuyển ra Quốc lộ 1.

Đến chiều cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế, giao thông qua khu vực đã thông thoáng trở lại khi các phương tiện được hướng dẫn vào lại tuyến cao tốc tại nút giao Thân Cửu Nghĩa.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Tuy nhiên, tại hiện trường, chiếc xe container cùng toàn bộ hàng hóa trên xe đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại cụ thể đang được cơ quan chức năng làm rõ.