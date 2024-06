San sẻ gánh nặng học phí

Trước đó, trong tờ trình vào nửa đầu tháng 5-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đề xuất thành phố chi 421 tỉ đồng để miễn học phí học sinh THCS trong năm 2024 - 2025. Dự kiến mức học phí với cấp THCS trong năm học này là 100.000 đồng/tháng với nhóm 1 (gồm TP Thủ Đức và các quận) và 85.000 đồng/tháng với nhóm 2 (gồm huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ).



Riêng với năm học 2023 - 2024, toàn bộ học sinh THCS tại TP HCM đã được miễn hoàn toàn học phí; trong khi các cấp học còn lại (trừ tiểu học) được hỗ trợ từ 100.000 - 120.000 đồng/tháng theo gói kinh phí hỗ trợ 1.847 tỉ đồng đã được HĐND TP HCM thông qua tại kỳ họp thứ 13 khóa X vào cuối năm 2023. Theo nghị quyết này, tùy cấp học, nơi ở, học sinh sẽ được hỗ trợ học phí từ 100.000 - 300.000 đồng/tháng. Đặc biệt, trẻ mầm non ở xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ được hỗ trợ tiền đò và ăn trưa, ngoài chế độ hỗ trợ chung theo quy định. Cụ thể, được hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/tháng; tiền đò và ăn trưa cho học sinh cư trú tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An (gồm cả 3 bậc học phổ thông) là 990.000 đồng/học sinh/tháng.

Đây là một chủ trương hết sức tiến bộ, thể hiện sự quan tâm của Đảng bộ, chính quyền TP HCM đối với cuộc sống người dân TP HCM và sự học hành của con em cư dân thành phố. UBND TP HCM cho biết năm 2023, kinh tế Việt Nam nói chung, của thành phố nói riêng đã từng bước ổn định, phục hồi nhưng đời sống người dân còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới. Doanh nghiệp giảm lao động, nhiều người mất việc, không còn thu nhập. Việc hỗ trợ học phí là cần thiết để bảo đảm an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng với cha mẹ và học sinh. Từ năm học 2021 - 2022, thời điểm dịch COVID-19 hoành hành và tác động lớn đến mọi hoạt động đời sống của người dân, TP HCM đã ban hành các chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh các cấp học, bậc học trên toàn địa bàn, tạo tác động tích cực, hợp lòng dân cũng như tạo sự an tâm và động lực cho các bậc cha mẹ và người dân thành phố. Đến năm học 2022 - 2023, HĐND TP HCM tiếp tục ban hành các chính sách đặc thù hỗ trợ, miễn giảm học phí cho học sinh ở tất cả các cấp học, bậc học.

Theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP, mức trần học phí công lập đến năm 2026 tăng từ 2 - 5 lần so với quy định gần nhất vào năm 2015. Học phí vẫn là một gánh nặng đối với nhiều gia đình, bên cạnh các chi phí sinh hoạt trong đời sống cư dân các đô thị lớn luôn tăng lên. Do đó, miễn giảm học phí là chính sách ưu việt, rất đáng hoan nghênh. Bên cạnh TP HCM, một số tỉnh, thành quyết định duy trì chính sách hỗ trợ học phí, được áp dụng trong thời gian đại dịch COVID-19, trong đó Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12; Cần Thơ hỗ trợ 50%, Quảng Bình hỗ trợ 100% học phí học kỳ I.

Bớt gánh nặng cho dân là thêm niềm tin vào Đảng bộ, chính quyền, vào sự phát triển hài hòa, bền vững của TP HCM.