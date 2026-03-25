Sân vận động Thống Nhất chờ diện mạo mới

Sáng 24-3, Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM kết hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp thành phố (gọi tắt Ban QLDA) tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp sân vận động Thống Nhất.

Biểu tượng một thời

Đây là dự án thuộc đề án đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 tại TP HCM, theo kế hoạch lẽ ra phải được thực hiện từ đầu năm 2025 nhưng đến nay mới chính thức khởi công sau khi được điều chỉnh quy hoạch.

Phối cảnh sân Thống Nhất được sửa chữa lớn lần thứ 5 (Ảnh: THƯ ANH)

Được xây dựng từ năm 1929 và đi vào hoạt động sau đó 2 năm, sân Thống Nhất - tên gọi ban đầu là sân vận động Renault và sau đó đến thập niên 1960 đổi tên thành sân Cộng Hòa - là biểu tượng một thời của thể thao thành phố. Đến nay, sân vận động gần trăm năm tuổi này đã xuống cấp rất nhiều hạng mục dù đã trải qua 4 lần cải tạo, sửa chữa lớn mà lần gần nhất là vào năm 2004.

Kết quả kiểm định cho thấy các phòng chức năng, phòng vận động viên, nhà vệ sinh bị thấm dột và xuống cấp trầm trọng; khu vực khán đài B do không còn bảo đảm kết cấu chịu lực nên sân đã ngừng sử dụng từ năm 2022. Ngoài ra, phần lớn đường chạy điền kinh bị bong tróc lớp nhựa phủ, ảnh hưởng lớn đến việc tập luyện của vận động viên các môn.

Theo thông tin chi tiết dự án được công bố, sân sẽ được sửa chữa lớn theo quy mô công trình dân dụng cấp II với tổng mức đầu tư 319,887 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Khu khán đài A được cải tạo lớn ở khu vực chức năng như phòng VIP, phòng vận động viên, phòng doping... đồng thời thay mới 4.268 ghế ngồi. Hai khu khán đài C và D sẽ thực hiện sửa chữa và thay mới 3.699 ghế khán giả.

Cải tạo toàn diện

Khối công trình chính ở dự án lần này là khu khán đài B-C1-D1 được sửa chữa lớn, bao gồm 1 tầng hầm, 3 tầng nổi, 2 tầng khán đài với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 20.000 m². Khi hoàn thành, tổng sức chứa mới của khán đài sân Thống Nhất (toàn bộ ghế ngồi) là 17.750 chỗ.

Ngoài ra, dự án còn đầu tư xây dựng các khối công trình phụ như hầm xe; xây dựng mới bể nước ngầm sinh hoạt và phòng cháy chữa cháy; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, thảm cỏ... Bên cạnh đó, sân cỏ, đường chạy, hệ thống cổng, hàng rào và toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng được cải tạo toàn diện, bảo đảm mỹ quan.

Thời gian thi công của dự án ước khoảng 360 ngày. Tuy vậy, với quyết tâm bảo đảm đưa công trình vào phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc lần X vào tháng 11-2026, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị tư vấn sẽ tập trung để có thể hoàn thành công tác sửa chữa cải tạo khán đài A, C, D, sân cỏ và đường chạy vào tháng 10-2026. Khán đài B dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 12-2026 và bàn giao đưa vào khai thác sử dụng trong quý I/2027.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Huỳnh Thanh Nhân cho biết: "Việc cải tạo, nâng cấp sân Thống Nhất là quyết sách đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo thành phố, nhằm khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng thể thao cũ. Quyết định phê duyệt dự án này không chỉ đơn thuần là sửa chữa một sân vận động, mà là sự đầu tư bài bản cho tương lai thể thao thành phố. Với việc đầu tư, sửa chữa quy mô sân vận động Thống Nhất, thành phố đang nỗ lực tạo ra một không gian thi đấu an toàn và tiện nghi, duy trì hình ảnh một biểu tượng văn hóa thể thao, góp phần giúp thành phố ngày càng năng động, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập sâu rộng với thế giới".



