Sản xuất sạch mang lại giá trị cao

Với việc canh tác sạch, sản phẩm thanh nhãn của Hợp tác xã (HTX) Trạng Tí Garden (xã Thới Hưng, TP Cần Thơ) đã mở được cánh cửa xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Úc, mang lại giá trị cao cho người trồng.

Cuối tháng 8 vừa qua, HTX Trạng Tí Garden được ngành chức năng trao chứng nhận GlobalGAP cho vùng trồng thanh nhãn với diện tích 20 ha. Đây là vùng trồng thanh nhãn đầu tiên ở TP Cần Thơ được trao chứng nhận này.

Trạng Tí Garden có 40 xã viên, canh tác sầu riêng, thanh nhãn, nhãn Ido với diện tích 165 ha. Trong đó, thanh nhãn là cây trồng thế mạnh của HTX với diện tích 30 ha đã được chứng nhận đạt chuẩn VietGAP, 5 ha đạt tiêu chuẩn hữu cơ và mới đây là 20 ha được trao chứng nhận GlobalGAP.

Ông Trần Phước Sơn, Giám đốc HTX Trạng Tí Garden, cho biết: "Từ khi còn là tổ hợp tác rồi nâng lên thành HTX, Trạng Tí Garden luôn đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu nên tạo được uy tín đối với các công ty thu mua. Với trái thanh nhãn, từ đầu năm đến nay, HTX cung cấp khoảng 80 tấn cho một công ty xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc".

Vùng trồng đạt chất lượng GlobalGAP sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho trái thanh nhãn xuất khẩu sang nhiều thị trường khó tính. "Tôi trồng 2,5 ha thanh nhãn theo tiêu chuẩn chung của HTX Trạng Tí Garden nên năng suất khá cao, từ 7 - 7,5 tấn/ha. Năm nay, thời tiết thuận lợi nên giá bán tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, ở mức 250 - 300 triệu đồng/ha" - ông Nguyễn Thanh Tâm, thành viên HTX, phấn khởi.

Vườn thanh nhãn đạt chuẩn GlobalGAP của HTX Trạng Tí Garden

Việc sản xuất theo tiêu chuẩn GlobalGAP không chỉ mang lại trái thanh nhãn đạt chất lượng cao mà giá bán cho các công ty xuất khẩu cũng cao hơn thị trường. Ông Sơn cho hay có thời điểm, trái thanh nhãn của HTX được thu mua 70.000 - 80.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với các loại nhãn khác.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ, diện tích nhãn đang cho trái của địa phương là trên 5.100 ha, sản lượng hơn 59.000 tấn. Cần Thơ hiện có 157 mã số vùng trồng nhãn, tương đương hơn 1.100 ha. Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ đánh giá việc liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ theo các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm mà Trạng Tí Garden đang áp dụng giúp HTX kết nối đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho xã viên và phát triển kinh tế địa phương.