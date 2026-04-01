Sáng 1-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 1-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng liên tiếp trong 3 ngày qua, chạm mốc 178 triệu đồng/lượng.

Sáng 1-4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 175 triệu đồng/lượng mua vào, 178 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng ghi nhận mức tăng 3 triệu đồng khi mua vào - bán ra lần lượt 174,8 triệu đồng/lượng và 177,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại Mi Hồng và PNJ đang bán ra tới 178 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn thấp hơn, chỉ 174,1 - 177,1 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Thậm chí, giá vàng nhẫn trơn của thương hiệu SBJ còn thấp hơn nhiều so với các công ty khác, khi mua - bán lần lượt 167,8 triệu đồng/lượng và 170,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng trong nước đã tăng gần 7 triệu đồng, theo đà biến động rất mạnh của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 1 - 4 - 2026 tăng mạnh , đạt 178 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.694 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, có thời điểm giá vàng chạm mốc 4.718 USD/ounce, tăng tổng cộng gần 160 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Nếu tính từ mức đáy của giá vàng ở vùng 4.100 USD/ounce lập vào tuần trước, giá vàng đã phục hồi khoảng 600 USD/ounce (tương đương khoảng 19 triệu đồng).

Giá vàng đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu thô hạ nhiệt về quanh 105 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD cũng thủng mốc 100 điểm, hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Dữ liệu mới nhất về niềm tin người tiêu dùng và chỉ số việc làm của Mỹ vừa công bố cho thấy những dấu hiệu mới về việc dù áp lực lạm phát còn cao nhưng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FEF) có thể tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Khi Mỹ cắt giảm lãi suất, đồng USD giảm sức hút, giá vàng cũng được hỗ trợ đà tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1 - 4 - 2026 tăng mạnh , đạt 178 triệu đồng / lượng - Ảnh 3.

Nguồn: Công ty SJC




Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 1-4: Tăng mạnh lên gần 4.700 USD/ounce

Giá vàng hôm nay, 1-4: Tăng mạnh lên gần 4.700 USD/ounce

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay của thế giới tăng mạnh khi nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn, giá dầu thô hạ nhiệt

Cuối ngày 31-3, giá vàng nhẫn trơn giảm nhanh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước biến động liên tục theo giá thế giới, trong đó giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm mạnh hơn vàng miếng SJC.

Sáng 31-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm 2,2 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Chỉ trong 2 ngày đầu tuần, giá vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 4,6 triệu đồng mỗi lượng, theo đà đi lên của giá vàng thế giới

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo