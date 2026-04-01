Sáng 1-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Sáng 1-4, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng giao dịch vàng miếng SJC quanh mức 175 triệu đồng/lượng mua vào, 178 triệu đồng/lượng bán ra, tăng tới 3,1 triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng ghi nhận mức tăng 3 triệu đồng khi mua vào - bán ra lần lượt 174,8 triệu đồng/lượng và 177,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn tại Mi Hồng và PNJ đang bán ra tới 178 triệu đồng/lượng, bằng với giá vàng miếng SJC.

Công ty Bảo Tín Mạnh Hải giao dịch vàng nhẫn trơn thấp hơn, chỉ 174,1 - 177,1 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Thậm chí, giá vàng nhẫn trơn của thương hiệu SBJ còn thấp hơn nhiều so với các công ty khác, khi mua - bán lần lượt 167,8 triệu đồng/lượng và 170,8 triệu đồng/lượng.

Như vậy, chỉ trong 3 ngày qua, giá vàng trong nước đã tăng gần 7 triệu đồng, theo đà biến động rất mạnh của giá thế giới.

Giá vàng trong nước tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.694 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, có thời điểm giá vàng chạm mốc 4.718 USD/ounce, tăng tổng cộng gần 160 USD mỗi ounce so với phiên trước.

Nếu tính từ mức đáy của giá vàng ở vùng 4.100 USD/ounce lập vào tuần trước, giá vàng đã phục hồi khoảng 600 USD/ounce (tương đương khoảng 19 triệu đồng).

Giá vàng đi lên mạnh mẽ khi nhà đầu tư đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Giá dầu thô hạ nhiệt về quanh 105 USD/thùng, trong khi chỉ số đồng USD cũng thủng mốc 100 điểm, hỗ trợ giá vàng tăng cao.

Dữ liệu mới nhất về niềm tin người tiêu dùng và chỉ số việc làm của Mỹ vừa công bố cho thấy những dấu hiệu mới về việc dù áp lực lạm phát còn cao nhưng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FEF) có thể tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất trong nửa cuối năm nay. Khi Mỹ cắt giảm lãi suất, đồng USD giảm sức hút, giá vàng cũng được hỗ trợ đà tăng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 149,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 29 triệu đồng/lượng.

Nguồn: Công ty SJC












