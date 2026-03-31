Sáng 31-3, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng vọt thêm 2,2 triệu đồng/lượng

Sáng 31-3, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên 173 triệu đồng/lượng mua vào, 176 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 2,2 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn 99,99 tại Công ty SJC cũng tăng 2,2 triệu đồng, lên mức 172,8 triệu đồng/lượng mua vào, 175,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Các công ty như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Mi Hồng điều chỉnh giá vàng nhẫn trơn tăng bằng với giá vàng miếng SJC.

Như vậy, chỉ trong 2 ngày đầu tuần, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng thêm khoảng 4,6 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng vọt

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 9 giờ 30 phút ngày 31-3 theo giờ Việt Nam được giao dịch ở mức 4.589 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Có thời điểm, giá vàng còn chạm mốc 4.600 USD/ounce trước khi hạ nhiệt trở lại.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 30 triệu đồng/lượng.

Dù đây là mức chênh lệch kỷ lục nhưng theo một số chuyên gia, khoảng cách này chưa dễ thu hẹp trong bối cảnh nhu cầu mua vàng cao hơn bán ra từ người dân, trong khi nguồn cung vẫn khan hiếm.