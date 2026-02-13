HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 13-2, giá vàng - giá bạc trong nước giảm mạnh

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm hàng triệu đồng theo đà lao dốc của giá thế giới.

Sáng 13-2, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các đơn vị kinh doanh khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 176 triệu đồng/lượng, bán ra 179 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Một số ngân hàng giao dịch vàng miếng mua vào 176,5 triệu đồng/lượng, bán ra bằng với giá tại công ty SJC là 179 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi về quanh mức 175,5 triệu đồng/lượng mua vào, 178,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong khoảng 1 tuần qua, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay có phiên lao dốc mạnh. Tới 9 giờ, theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.978 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 55 USD/ounce so với đầu ngày nhưng vẫn mất tới gần cả trăm USD/ounce so với phiên trước.

Giá vàng SJC giảm mạnh ngày 13 - 2: Thị trường vàng trong nước lao dốc - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm mạnh

Không chỉ vàng bị bán tháo, bạc và nhiều kim loại khác cũng cùng chiều lao dốc mạnh.Giá bạc giao ngay tại thị trường châu Á mở cửa quanh mức 75,28 USD/ounce, giảm 9,02 USD/ounce, tương đương 10,71% so với phiên liền trước. Biên độ dao động trong phiên trước đó trải rộng từ 74,43 - 84,97 USD/ounce, phản ánh áp lực bán chiếm ưu thế.

Sau gần hai giờ giao dịch, giá tiếp tục lùi về 75,03 USD/ounce, giảm thêm 0,24 USD so với đầu phiên. Trước đó, bạc tương lai từng giảm về gần 67 USD/ounce rồi hồi phục nhẹ nhờ đồng USD suy yếu, trong bối cảnh xuất hiện đồn đoán các ngân hàng Trung Quốc có thể điều chỉnh hoạt động mua trái phiếu Mỹ.

Điều này khiến giá bạc trong nước cũng giảm mạnh.

Sáng 13-2, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm mạnh - Ảnh 1.

Bảng giá bạc Phú Quý lúc 9 giờ 23 phút sáng 13-2

Theo giới phân tích, không có nhiều yếu tố lý giải cho đợt sụt giảm mạnh và đột ngột của giá vàng trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế. Chỉ số USD (DXY) cũng tăng nhẹ lên 97 điểm.

Một yếu tố được giới phân tích lý giải có thể do một ngân hàng đầu tư lớn hoặc quỹ đầu tư đã quyết định bán tháo các vị thế mua trên các thị trường để chốt lời.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 157 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13-2: Giảm thẳng đứng

Giá vàng hôm nay 13-2: Giảm thẳng đứng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-2, sụt giảm nhanh và sâu khi các tổ chức tài chính bán ra thu về lợi nhuận.

Sáng 12-2, giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do thấp hơn trong ngân hàng, công ty vàng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do được một số cửa hàng vàng nhỏ bán ra chỉ khoảng 179,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn so với tại công ty SJC.

Giá vàng hôm nay 12-2: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên giảm mạnh, giá vàng hôm nay, 12-2, đã bật tăng trở lại bất chấp đồng USD tăng giá

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo