Sáng 14-4, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng vọt

Sáng 14-4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp như SJC, Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Mi Hồng niêm yết ở mức 170,5 triệu đồng/lượng mua vào, 173 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh tăng, giao dịch quanh mức 170,2 - 172,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Những ngày gần đây, giá vàng trong nước biến động mạnh, mỗi phiên tăng giảm cả triệu đồng/lượng. Biên độ chênh lệch giữa giá mua vào - bán ra duy trì ở mức cao, khoảng 3 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn trơn tại các tiệm vàng nhỏ thấp hơn đáng kể so với các thương hiệu lớn, phổ biến quanh mức 155 - 157 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng miếng SJC tăng theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, vào lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 14-4, giá vàng giao dịch ở mức 4.765 USD/ounce, tăng khoảng 15 USD/ounce so với đầu ngày và tăng khoảng 40 USD/ounce so với phiên trước, tiếp tục hướng tới mốc 4.800 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng bật tăng mạnh do các cuộc đàm phán hòa bình quan trọng giữa Mỹ và Iran cuối tuần qua không đạt kết quả. Những cuộc thảo luận kéo dài tại Pakistan không ghi nhận tiến triển đáng kể, làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng tại Trung Đông. Bối cảnh địa chính trị bất ổn đã làm dấy lên lo ngại về lạm phát và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với vàng – tài sản trú ẩn vốn truyền thống.

Một số ý kiến cho rằng giá vàng đang biến động như một kênh đầu tư rủi ro hơn là tài sản an toàn. Trên Kitco, ông Robin Brooks – nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Brookings, cựu Trưởng Kinh tế gia tại Institute of International Finance kiêm Trưởng Chiến lược gia ngoại hối tại Goldman Sachs – cho biết vàng theo truyền thống được coi là tài sản trú ẩn an toàn nhưng điều này không còn đúng trong khoảng 6 tuần gần đây, khi căng thẳng ở Trung Đông gia tăng.

Theo ông Robin Brooks, giá vàng đã giảm khoảng 10%, trong khi chỉ số S&P 500 giảm chưa đến 1%. Điều này cho thấy giá vàng đang biến động như một tài sản có rủi ro cao và dễ bị bán tháo. Do đó, các nhà đầu tư cần thận trọng trong bối cảnh thị trường biến động mạnh.