Kinh tế

Sáng 13-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục giảm

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm gần 1 triệu đồng/lượng theo đà đi xuống của giá thế giới, ngược với đà tăng mạnh của dầu thô, đồng USD.

Sáng 13-4, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 168,5 triệu đồng/lượng mua vào và 171,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng so với cuối tuần. 

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được các đơn vị như công ty SJC, PNJ giao dịch quanh mức 168,2 – 171,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng mỗi lượng.

Vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu được bán ra ở mức cao hơn, 71,5 triệu đồng/lượng - bằng với giá vàng miếng SJC.

Chênh lệch giá mua - bán được các doanh nghiệp duy trì ở mốc cao, 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm theo giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 30 (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.724 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 45 USD/ounce so với giá mở cửa đầu ngày nhưng vẫn thấp hơn khoảng 25 USD/ounce so với phiên trước trong bối cảnh giá dầu thô tăng vọt và đồng USD phục hồi mạnh mẽ.

Hiện giá dầu thô ở mức 102 USD/thùng, tăng hơn 7,4% so với phiên trước, trong khi chỉ số đồng USD (DXY Index) được giao dịch trên vùng 99 điểm, tăng 0,36% so với phiên trước.

Triển vọng của vàng trong ngắn hạn đang kém tích cực khi xung đột ở Trung Đông vẫn căng thẳng. 

Trả lời Kitco mới đây, ông Christopher Vecchio, người đứng đầu chiến lược hợp đồng tương lai và ngoại hối tại Tastylive, cho biết vàng sẽ khó tăng trở lại khi chiến sự chưa hạ nhiệt. Dù triển vọng dài hạn của vàng vẫn lạc quan nhưng ít có cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết ông cũng thận trọng về vàng. Chỉ cuộc chiến ở Trung Đông sắp kết thúc, các động lực tăng giá gần đây của vàng mới có thể tiếp tục duy trì – nhất là trong trường hợp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) xem xét việc cắt giảm lãi suất.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 13-4: Vừa mở cửa đã giảm rất nhanh

Giá vàng hôm nay 13-4: Vừa mở cửa đã giảm rất nhanh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay rớt hàng chục USD khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, sau thông tin ông Donald Trump ra lệnh hải quân Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz.

Tối 12-4, giá vàng miếng SJC thấp hơn vùng đỉnh trên 18 triệu đồng, chưa vội mua vào?

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang thấp hơn vùng đỉnh lịch sử trên 18 triệu đồng nhưng chuyên gia nói chưa vội mua vào

Giá vàng hôm nay 12-4: Vàng miếng SJC giảm, ngược dòng giá thế giới

(NLĐO) – Cả chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng tăng trở lại sau một tuần biến động mạnh.

