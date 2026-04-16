Kết quả xổ số

Sáng 16-4, tiếp tục xuất hiện 160 vé xổ số miền Nam trúng độc đắc và an ủi

Thu Tâm

(NLĐO) - Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 17-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Sáng sớm 16-4, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, sau khi kết quả xổ số miền Nam được công bố, các đại lý vé số tiếp tục tìm ra nơi trúng giải độc đắc và giải an ủi 160 vé của một đài.

Sáng 16-4, tiếp tục xuất hiện 160 vé trúng thưởng xổ số miền Nam - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 16-4. Ảnh: ĐLVS Duy

Theo đó, vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng chiều 15-4, giải độc đắc (dãy số 813676) được các đại lý xác định trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Sáng 16-4, tiếp tục xuất hiện 160 vé trúng thưởng xổ số miền Nam - Ảnh 2.

Giải độc đắc của vé số Đồng Nai trúng tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: ĐLVS Lan Hùng Tù

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé Đồng Nai (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào ngày 11-4, vé số Hậu Giang, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang mở thưởng chiều cùng ngày, giải độc đắc (dãy số 104888) cũng trúng tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Lan Hùng Tú ở phường Thanh Điền, tỉnh Tây Ninh.

Mở thưởng cùng ngày với vé số Hậu Giang, giải độc đắc (dãy số 812128) của vé số TPHCM được các đại lý xác định "ở lại" TPHCM. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Kiều Linh ở phường Thủ Dầu Một, TPHCM.

Đến ngày 12-4, giải độc đắc (dãy số 855718) của vé số Tiền Giang được các đại lý xác định trúng tiếp tục trúng tại tỉnh Tây Ninh. Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé là đại lý vé số Phát Lộc ở xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh.

Vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên xổ số Bến Tre mở thưởng chiều 14-4, giải độc đắc (dãy số 966588) được các đại lý xác định trúng tại TPHCM.

Nơi bán trúng nguyên cây 160 vé (gồm 16 vé trúng giải độc đắc và 144 vé trúng giải an ủi) là hệ thống đại lý vé số Đại Phát ở TPHCM.

Hôm nay, xổ số miền Nam ngày 17-4 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận.

Lộ diện 7 người trúng độc đắc xổ số miền Nam khi mua vé online ngày 13-4

(NLĐO) - Xổ số miền Nam ngày 13-4 đã tìm ra 7 khách hàng mua vé online đã trúng giải độc đắc 32 tỉ đồng của vé số Cà Mau.

Sáng 14-4, lộ diện nhiều người ở TPHCM và các tỉnh trúng thưởng xổ số miền Nam

(NLĐO) - Xổ số miền Nam sáng 14-4 đã tìm ra nhiều khách hàng ở TPHCM và nhiều nơi trúng thưởng vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

Thêm 1 người ở miền Tây 2 lần trúng độc đắc xổ số miền Nam

(NLĐO) – Sau khi biết mình trúng giải độc đắc xổ số miền Nam, người đàn ông ở miền Tây liên hệ với đại lý yêu cầu mang tiền đến nhà đổi thưởng.

