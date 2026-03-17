Kinh tế

Sáng 17-3, giá vàng miếng SJC giảm trở lại, vẫn bỏ xa giá thế giới

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại nhưng vẫn đang cao hơn giá thế giới trên 23 triệu đồng/lượng.

Sáng 17-3, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu được đồng loạt điều chỉnh giảm 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, về 179,6 triệu đồng/lượng mua vào, 182,6 triệu đồng/lượng bán ra.  

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được công ty SJC giao dịch quanh mức 179,3 triệu đồng/lượng mua vào và 182,3 triệu đồng/lượng bán ra, giảm nửa triệu đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Tuy nhiên, chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra duy trì ở mức cao 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay lúc 9 giờ sáng nay được phổ biến quanh 5.020 USD/ounce, tăng trở lại so với đầu ngày và nhích nhẹ so với phiên trước.

Trong phiên giao dịch đêm hôm qua trên thị trường quốc tế, giá vàng liên tục giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce, khiến giới đầu tư mất ăn mất ngủ. Giá kim loại tăng giảm hàng chục USD/ounce trong bối cảnh giá dầu thô duy trì mốc cao 103 USD/thùng. Đồng thời, chỉ số đồng USD (DXY Index) cũng ở mức cao nhất kể từ cuối năm ngoái tới nay, vào khoảng 99,2 điểm.

Giá vàng trong nước giảm trở lại

Giá vàng trong nước giảm trở lai

Bất chấp giá vàng giảm trong ngắn hạn, trong báo cáo cập nhật mới nhất, các chuyên gia của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) vẫn đưa ra dự báo giá kim loại quý có thể lên mức cao 6.200 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Trong một báo cáo mới đây, nhà phân tích của UBS lập luận sự biến động đi ngang của vàng không làm lung lay niềm tin của ngân hàng Thụy Sĩ rằng vàng sẽ tăng thêm 20% hoặc hơn nữa trong năm 2026.

Theo UBS, vàng vẫn là một công cụ phòng ngừa rủi ro đối với các cuộc xung đột; vai trò trú ẩn an toàn trước rủi ro tiền tệ như mất giá đồng tiền, thâm hụt ngân sách và suy thoái kinh tế…

Trong ngắn hạn, giá năng lượng tăng cao và những lo ngại về lạm phát đã dẫn đến đồng USD mạnh hơn và những lo lắng về khả năng tăng lãi suất của Mỹ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng. Nhưng các ngân hàng trung ương vẫn đang theo dõi sát sao rủi ro lạm phát mà không vội vàng tăng lãi suất chính sách.

Ở chiều ngược lại, nhu cầu cơ bản đối với vàng vẫn mạnh mẽ khi ngân hàng trung ương tiếp tục mua vào, hoạt động đầu tư gia tăng… giúp kim loại quý tăng giá trở lại trong trung dài hạn.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 159,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 23 triệu đồng/lượng.


