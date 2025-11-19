HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 19-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại, vàng miếng SJC bỏ xa mốc 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC bật tăng mạnh 

Sáng 19-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết ở mức 148,7 triệu đồng/lượng mua vào, 150,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng gần 1 triệu đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng miếng có sự cách biệt ở chiều mua vào giữa các doanh nghiệp, như Công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào 149,2 triệu đồng; trong khi Tập đoàn Phú Quý mua vào chỉ 147,7 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chỉ tăng 600.000 đồng lên mức 145,9 triệu đồng/lượng mua vào, 148,4 triệu đồng/lượng bán ra. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao ngay ở mức 4.074 USD/ounce, ổn định so với đầu phiên sáng nhưng tăng tới khoảng 74 USD/ounce trong 24 giờ qua. Giá vàng bật tăng trong bối cảnh chứng khoán quốc tế bị bán tháo khi nhà đầu tư lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Với thị trường vàng trong nước, các nhà đầu tư đang kỳ vọng giá vàng có thể điều chỉnh giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới. Bởi hiện tại, mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới lên tới 19-21 triệu đồng/lượng.

Theo nhiều chuyên gia, mức chênh lệch cao kỷ lục này được lý giải bởi nguồn cung vàng khan hiếm khi từ nhiều năm qua, Việt Nam không nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC, vàng trang sức mỹ nghệ. Điều này khiến không chỉ người dân phải mua vàng với giá cách biệt so với thế giới, mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng cũng gặp khó khăn.

- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng trở lại

Doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng "trôi nổi"

Tại tọa đàm "Sàn giao dịch vàng: Minh bạch thị trường và ổn định kinh tế vĩ mô" được Báo Tiền Phong vừa tổ chức hôm 18-11, ông Vũ Hùng Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Mạnh Hải, cho biết cả người dân lẫn doanh nghiệp đều đối mặt với những trở ngại chưa từng có. 

Tình trạng xếp hàng mua vàng chỉ phản ánh phần nổi của khó khăn, còn phía sau là sự thiếu hụt kéo dài của nguồn cung nguyên liệu chính thức suốt nhiều tháng qua. Việc không thể tiếp cận vàng nhập khẩu theo cơ chế rõ ràng đã khiến các doanh nghiệp buộc phải sử dụng nguồn vàng "trôi nổi", chấp nhận rủi ro để duy trì sản xuất và có hàng cung ứng ra thị trường.

Nguồn cung hạn chế đẩy giá vàng trong nước lên cao, trong khi người dân lại khó hoặc không thể mua được. Để duy trì hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp phải nâng mạnh giá mua vào nhằm khuyến khích những người nắm giữ vàng trước đó bán ra.

Cũng theo ông Vũ Hùng Sơn, bối cảnh lượng hàng về ít, việc giới hạn mỗi khách chỉ được mua một vài chỉ là giải pháp bất đắc dĩ để tránh tình trạng nhà đầu tư lớn gom hàng, khiến khách nhỏ lẻ không còn cơ hội tiếp cận. 

Cùng với đó, toàn bộ hệ thống cửa hàng phải đầu tư máy phổ hiện đại để kiểm tra chất lượng vàng, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm thủ công như trước. Đây là nghịch lý đáng lo ngại đối với một ngành nghề có giá trị gia tăng rất cao.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 19-11: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên lao dốc, giá vàng hôm nay bật tăng khi nhà đầu tư ký vọng Mỹ tăng thêm lãi suất, chứng khoán quốc tế bị bán tháo

Cuối ngày 18-11, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm sâu

(NLĐO) - Chỉ trong 1 ngày, giá vàng miếng SJC đã giảm gần 2 triệu đồng/lượng, dù giá vàng thế giới duy trì ổn định

Giá bạc hôm nay 18-11: Đồng loạt lao dốc, biến động cùng nhịp với giá vàng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay giảm mạnh ở thị trường trong nước theo đà biến động mạnh của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng miếng SJC giá vàng
