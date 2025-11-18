Giá bạc hôm nay 18-11: Đồng loạt lao dốc, biến động cùng nhịp với giá vàng

Sáng 18-11, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) niêm yết giá bạc miếng mua vào 1,905 triệu đồng/lượng, bán ra 1,956 triệu đồng/lượng, giảm gần 40.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong vòng 2 ngày, mỗi lượng bạc mất gần 100.000 đồng, mức giảm mạnh trong những ngày qua.

Tập đoàn Phú Quý mua vào 1,906 triệu đồng/lượng, bán ra 1,965 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 50.000 đồng/lượng và bỏ xa mốc 2 triệu đồng/lượng.

Các thương hiệu khác như Ancarat, Golden Fun bán bạc miếng loại 1 lượng dao động trong khoảng 1,960 - 1,963 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay được giao dịch ở mức 49,83 USD/ounce, giảm 0,75% so với phiên trước, một lần nữa thủng mốc tâm lý 50 USD/ounce.

Giá bạc hôm nay giảm tiếp

Hiện giá bạc thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết sáng nay vào khoảng 1,58 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 18-11, chuyên gia tài chính Trần Duy Phương cho biết giá bạc đang biến động cùng nhịp với giá vàng, do chịu áp lực bán trong ngắn hạn sau khi có chuỗi tăng mạnh từ đầu năm tới nay. Từ nay tới cuối năm, giá bạc có thể tiếp tục chịu áp lực giảm tiếp về vùng 46-47 USD/ounce.

"Nếu giá bạc giảm về vùng trên, người dân có thể mua vào để dành. Bạc đang trở thành kênh đầu tư phổ biến không chỉ ở thị trường quốc tế mà còn trong nước. Tuy nhiên, thanh khoản của bạc không cao như vàng, chênh lệch giá mua – bán và cách biệt với giá thế giới cũng ở mức cao. Vì vậy, bạc phù hợp đầu tư tích lũy trong nhiều tháng, thay vì mua – bán lướt sóng trong ngắn hạn sẽ rủi ro hơn" – ông Phương nói.

Nhìn dài hạn, bạc được dự đoán sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2026 khi nhu cầu cho sản xuất công nghiệp và đầu tư vẫn ở mức cao. Dù vậy, tốc độ tăng giá có thể không bằng năm 2026. Metals Focus dự đoán giá bạc sẽ tăng lên 60 USD/ounce vào năm 2026.



