Sáng 19-12, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết ổn định quanh 154,4 triệu đồng/lượng mua vào, 156,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tập đoàn Phú Quý tiếp tục mua vào vàng miếng SJC với giá thấp hơn cả triệu đồng, chỉ 153,4 triệu đồng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được doanh nghiệp giao dịch quanh mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào, 153,3 triệu đồng/lượng bán ra - ổn định so với sáng hôm qua.

Biên độ chênh lệch giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn được duy trì ở mức cao, từ 2-3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng chững lại sau nhiều ngày biến động nhưng vẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử, chỉ thấp hơn mức cao nhất 157,2 triệu đồng lập hồi đầu tháng.

Từ đầu năm tới nay, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 84%. Tốc độ tăng chậm hơn nhưng giá vàng nhẫn cũng tăng trên 81% từ đầu năm tới nay.

Giá vàng trong nước duy trì ở vùng đỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lúc 9 giờ 30, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.324 USD/ounce, giảm gần chục USD so với đầu buổi sáng. Trong phiên hôm qua, rạng sáng nay trên thị trường quốc tế, có thời điểm giá kim loại quý leo lên tới 4.373 USD/ounce rồi đảo chiều lùi sâu về 4.309 USD/ounce.

Dù có không ít khuyến cáo rằng giá vàng có thể giảm mạnh trước áp lực chốt lời từ nhà đầu tư, song kim loại quý này vẫn đang được giao dịch trên mốc 4.300 USD/ounce.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2025 của Mỹ, cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn dự báo 3,1%.

Dữ liệu này có thể làm cho thị trường gia tăng kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất thêm trong tương lai. Đây là yếu tố tích cực cho kim loại quý như vàng, đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD, có lợi cho thị trường vàng.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang ở khoảng 137,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 18 triệu đồng/lượng.