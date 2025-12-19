Giá vàng hôm nay 19-12: Tăng vọt rồi bất ngờ lao dốc

Giá vàng hôm nay biến động khó lường

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc lao lên 4.374 USD/ounce. Thế nhưng ngay sau đó, nhà đầu tư đã ồ ạt bán ra. Đến 6 giờ ngày 19-12 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay xuống còn 4.333 USD/ounce.

Nguyên nhân chính thúc đẩy giá vàng tăng ban đầu là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11-2025 của Mỹ. Báo cáo này cho thấy lạm phát tại Mỹ tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái – mức thấp nhất kể từ tháng 7 và thấp hơn dự báo 3,1%,

Các chuyên gia nhận định báo cáo này có thể làm cho thị trường gia tăng kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất thêm trong tương lai. Đây là yếu tố tích cực cho kim loại quý như vàng, đồng thời gây áp lực giảm giá lên đồng USD, có lợi cho thị trường vàng.

Bù lại, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Các chỉ số chính như S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng đáng kể nhờ dữ liệu lạm phát tích cực và kỳ vọng kinh tế ổn định. Nhà đầu tư đã bán vàng, chuyển dòng tiền sang cổ phiếu, khiến giá vàng thế giới suy yếu vào cuối phiên.