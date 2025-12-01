HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 1-12: Vừa mở cửa đã lập kỷ lục mới

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng rất mạnh cả ở thị trường trong nước lẫn thế giới, vàng miếng SJC lập đỉnh cao mới.

Sáng 1-12, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, PNJ, DOJI điều chỉnh lên mức 153,7 triệu đồng/lượng mua vào và 155,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Một số đơn vị khác có mức giá mua bán chênh lệch như: Tập đoàn Phú Quý mua vào vàng miếng SJC ở mức 152,7 triệu đồng/lượng, bán ra 155,7 triệu đồng/lượng. 

Công ty vàng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng mua vào 153,7 triệu đồng/lượng, bán ra 155,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tiếp tục đi lên sau khi đã tăng khoảng 4,5 triệu mỗi lượng trong tuần qua. Đây cũng là mốc cao nhất của giá vàng miếng SJC từ trước tới nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 151,4 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 153,9 triệu đồng/lượng chiều bán ra, tăng 800.000 đồng so với hôm qua, sau khi đã tăng tới 4,6 triệu đồng/lượng chỉ trong tuần trước.

Giá vàng trong nước đi lên cùng nhịp với giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 1 - 12: Tăng mạnh , tạo đỉnh cao mới trên thị trường - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.252 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce, tiếp chuỗi tăng 150 USD/ounce trong tuần qua.

Sau vài tuần đi ngang quanh vùng 4.000 - 4.100 USD/ounce, giá vàng thế giới bất ngờ tăng vọt lên mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua. Kim loại quý đang biến động cùng nhịp với dự báo của cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư về xu hướng tuần này.

Theo giới phân tích, giá vàng sẽ tiếp tục đi lên trong ngắn hạn. Ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Asset Strategies International, chia sẻ trên Kitco rằng kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ 3 của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào tháng 12 đang tăng trở lại, giúp giá vàng hưởng lợi.

Ở chiều ngược lại, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nêu quan điểm cho đến khi quyết định về lãi suất tháng 12 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) được công bố, giá vàng có thể sẽ duy trì đà tăng nhưng không thể tăng cao hơn nữa. Dự báo giảm lãi suất đã được phản ánh vào giá, cho thấy rủi ro hiện tại là FED sẽ không cắt giảm lãi suất.

Hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 135,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 1-12: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh - Ảnh 1.

Diễn biến thị trường vàng trong nước và thế giới sáng 1-12. Đồ họa: Gemini

 

