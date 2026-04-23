Sáng 23-4, giảm liên tiếp, giá vàng xuống thấp nhất trong nhiều tuần

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 23-4, giảm liên tiếp, giá vàng xuống thấp nhất trong nhiều tuần

Thái Phương

(NLĐO) – Không chỉ rớt khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn xuống mức thấp nhất trong nhiều tuần qua.

Sáng 23-4, giá vàng miếng SJC tiếp tục được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm, xuống còn 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 800.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, phổ biến quanh mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng.

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giá mua – bán lên tới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi xuống, về sát mốc 4.700 USD/ounce. 

Lúc 9 giờ 20 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce, giảm thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng và ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Giá vàng SJC giảm sâu , thấp nhất trong nhiều tuần vào Sáng 23 - 4

Giá vàng trong nước lùi sâu về vùng thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua

Giới phân tích cho rằng đà tăng của đồng USD là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng. Do kim loại quý được định giá bằng USD, khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng trong 23 tháng liên tiếp. Trong đó, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Malaysia là những nơi tích cực gia tăng dự trữ vàng trong đầu năm 2026.

Báo cáo của WGC cũng cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục 1.313 tấn trong quý III/2025, được thúc đẩy bởi cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tìm kiếm kênh trú ẩn trước áp lực lạm phát kéo dài và rủi ro tiền tệ.

Ở chiều cung, sản lượng khai thác vàng toàn cầu chỉ tăng khoảng 1% trong năm ngoái, không tạo ra sự cải thiện đáng kể về nguồn cung trong bối cảnh thị trường vàng vật chất vẫn khan hiếm. Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu tích lũy bền vững từ các tổ chức được xem là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo