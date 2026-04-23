Sáng 23-4, giảm liên tiếp, giá vàng xuống thấp nhất trong nhiều tuần

Sáng 23-4, giá vàng miếng SJC tiếp tục được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng điều chỉnh giảm, xuống còn 166,7 triệu đồng/lượng mua vào và 169,2 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 800.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng lùi sâu, xuống dưới mốc 170 triệu đồng/lượng, phổ biến quanh mức 166,5 triệu đồng/lượng mua vào và 169 triệu đồng/lượng bán ra, giảm khoảng 500.000 đồng mỗi lượng.

Sau nhiều phiên giảm liên tiếp, các doanh nghiệp đã nới rộng chênh lệch giá mua – bán lên tới khoảng 3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục đi xuống, về sát mốc 4.700 USD/ounce.

Lúc 9 giờ 20 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.715 USD/ounce, giảm thêm khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng và ghi nhận phiên giảm thứ 4 liên tiếp.

Giá vàng trong nước lùi sâu về vùng thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua

Giới phân tích cho rằng đà tăng của đồng USD là nguyên nhân chính gây áp lực lên giá vàng. Do kim loại quý được định giá bằng USD, khi đồng bạc xanh mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu.

Dù chịu áp lực giảm trong ngắn hạn, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã mua ròng vàng trong 23 tháng liên tiếp. Trong đó, Ngân hàng Quốc gia Ba Lan, Kazakhstan, Uzbekistan và Malaysia là những nơi tích cực gia tăng dự trữ vàng trong đầu năm 2026.

Báo cáo của WGC cũng cho thấy nhu cầu vàng toàn cầu đạt mức kỷ lục 1.313 tấn trong quý III/2025, được thúc đẩy bởi cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân tìm kiếm kênh trú ẩn trước áp lực lạm phát kéo dài và rủi ro tiền tệ.

Ở chiều cung, sản lượng khai thác vàng toàn cầu chỉ tăng khoảng 1% trong năm ngoái, không tạo ra sự cải thiện đáng kể về nguồn cung trong bối cảnh thị trường vàng vật chất vẫn khan hiếm. Sự kết hợp giữa nguồn cung hạn chế và nhu cầu tích lũy bền vững từ các tổ chức được xem là yếu tố hỗ trợ giá vàng trong dài hạn.