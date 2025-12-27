HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 27-12, giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tục

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giao dịch sáng nay, 27-12, chỉ còn cách 200.000 đồng so với mức kỷ lục 159,9 triệu đồng/lượng lập vào vài ngày trước

Sáng 27-12, các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 159,7 triệu đồng/lượng - tăng 100.000 đồng so với hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, giá vàng trang sức các loại chững lại khi được giao dịch ổn định ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào, 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp, chỉ còn cách 200.000 đồng so với mức kỷ lục 159,9 triệu đồng/lượng lập vào vài ngày trước.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng: Đạt mốc cao nhất trong năm 2023 - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tăng tiếp theo giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce, tăng mạnh so với sáng 26-12 nhưng vẫn thấp hơn mốc kỷ lục trong phiên đêm qua - rạng sáng nay (4.550 USD/ounce) trước khi hạ nhiệt trở lại.

Bất chấp những dự báo giá vàng có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn khi áp lực chốt lời những ngày cuối năm gia tăng, giá kim loại quý vẫn đi lên mạnh mẽ. Đáng chú ý, dù đồng USD phục hồi lên 98 điểm nhưng không thể cản trở đà đi lên của giá vàng. 

Trong dự báo mới nhất, các chiến lược gia hàng hóa tại Goldman Sachs cho rằng giá vàng có thể vượt qua mức 4.900 USD/ounce nếu nhà đầu tư tư nhân cùng các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng nội – ngoại thu hẹp khi giá vàng thế giới tăng nhanh hơn đà đi lên của giá vàng SJC.

Giá vàng miếng SJC liên tục tăng: Đạt mốc cao nhất trong năm 2023 - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới đang ở vùng đỉnh mới


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại

(NLĐO) - Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay lại nóng lên bởi dòng tiền đổ mạnh vào tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại các rủi ro địa chính trị toàn cầu

Giá vàng hôm nay 26-12: Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tiếp cả ở thị trường trong nước và quốc tế, vàng miếng SJC lên mốc 159,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 25-12, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn rời mốc đỉnh lịch sử

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng hạ nhiệt theo đà đi xuống của giá thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng miếng giá vàng miếng SJC giá vàng năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo