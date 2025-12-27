Sáng 27-12, giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tục

Sáng 27-12, các công ty SJC, PNJ, DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 159,7 triệu đồng/lượng - tăng 100.000 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng trang sức các loại chững lại khi được giao dịch ổn định ở mức 153,1 triệu đồng/lượng mua vào, 156,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng miếng SJC đã tăng ngày thứ 3 liên tiếp, chỉ còn cách 200.000 đồng so với mức kỷ lục 159,9 triệu đồng/lượng lập vào vài ngày trước.

Giá vàng trong nước tăng tiếp theo giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần ở mức 4.535 USD/ounce, tăng mạnh so với sáng 26-12 nhưng vẫn thấp hơn mốc kỷ lục trong phiên đêm qua - rạng sáng nay (4.550 USD/ounce) trước khi hạ nhiệt trở lại.

Bất chấp những dự báo giá vàng có thể đảo chiều giảm trong ngắn hạn khi áp lực chốt lời những ngày cuối năm gia tăng, giá kim loại quý vẫn đi lên mạnh mẽ. Đáng chú ý, dù đồng USD phục hồi lên 98 điểm nhưng không thể cản trở đà đi lên của giá vàng.

Trong dự báo mới nhất, các chiến lược gia hàng hóa tại Goldman Sachs cho rằng giá vàng có thể vượt qua mức 4.900 USD/ounce nếu nhà đầu tư tư nhân cùng các ngân hàng trung ương tiếp tục đa dạng hóa danh mục đầu tư.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá vàng nội – ngoại thu hẹp khi giá vàng thế giới tăng nhanh hơn đà đi lên của giá vàng SJC.

Giá vàng thế giới đang ở vùng đỉnh mới



