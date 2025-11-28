Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh lên mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào, 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng đã tăng thêm gần 4 triệu đồng so với cuối tuần trước và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lên mức cao nhất trong nhiều ngày, quanh 149,7 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 700.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp những ngày qua, theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.189 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế cũng có phiên tăng tiếp theo và đang ở mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua, khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong trường hợp FED hạ tiếp lãi suất, hoặc phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD chịu áp lực suy yếu thêm. Việc đồng bạc xanh giảm thường kéo theo việc tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,6 điểm - mức thấp nhất trong khoảng chục ngày qua. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,5 triệu đồng/lượng.