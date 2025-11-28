Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Tăng tiếp theo giá vàng thế giới, vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng leo lên những mốc cao mới.

Sáng 28-11, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt điều chỉnh lên mức 152,2 triệu đồng/lượng mua vào, 154,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong vài ngày, giá vàng miếng đã tăng thêm gần 4 triệu đồng so với cuối tuần trước và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% lên mức cao nhất trong nhiều ngày, quanh 149,7 triệu đồng/lượng mua vào, 152,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng khoảng 700.000 đồng.

Giá vàng trong nước tăng liên tiếp những ngày qua, theo đà đi lên của giá thế giới.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tăng cao 28 - 11 theo đà thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng tăng tiếp

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay được giao dịch ở mức 4.189 USD/ounce, tăng tới 30 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Kim loại quý trên sàn quốc tế cũng có phiên tăng tiếp theo và đang ở mức cao nhất trong khoảng 2 tuần qua, khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất vào tháng tới.

Trong trường hợp FED hạ tiếp lãi suất, hoặc phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD chịu áp lực suy yếu thêm. Việc đồng bạc xanh giảm thường kéo theo việc tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng.

Hiện chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,6 điểm - mức thấp nhất trong khoảng chục ngày qua. Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 133,5 triệu đồng/lượng.

Liên quan tới thị trường vàng trong nước, Công ty vàng SJC vừa thông báo mở lại kênh đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến. Theo đó, khách có nhu cầu mua vàng miếng SJC loại 1 lượng sẽ đăng ký trên website của công ty, và nhận vàng miếng tại 2 địa chỉ ở phường Bàn Cờ và phường An Nhơn, TP HCM.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28-11: Tiếp nối đà tăng

Giá vàng hôm nay 28-11: Tiếp nối đà tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay chưa dừng đà tăng khi thị trường vẫn kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm thêm lãi suất.

Sáng 27-11, giá vàng miếng SJC vượt xa 153 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng trong nước đi lên theo giá thế giới, vàng miếng SJC tăng thêm 3 triệu đồng chỉ trong vài ngày.

Giá vàng hôm nay 27-11: Bật tăng trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên đi xuống, giá vàng hôm nay đã tăng trở lại, khi nhà đầu tư tranh thủ "bắt đáy" trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo