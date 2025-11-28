Giá vàng hôm nay 28-11: Tiếp nối đà tăng

Giá vàng hôm nay tiếp tục tăng

Khoảng 6 giờ ngày 28-11 theo giờ Việt Nam, giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 4.157 USD/ounce, tăng 15 USD so với mức thấp nhất 4.142 USD/ounce ghi nhận trong phiên giao dịch đêm qua. Nhưng mức giá này không thay đổi nhiều trong 24 giờ qua.

Các yếu tố như kỳ vọng lãi suất giảm, mức độ bất ổn địa chính trị, đồng USD suy yếu và sự thoái lui của tiền điện tử đang tạo nên một bối cảnh lý tưởng cho cho vàng tăng giá.

Ông Sameer Samana, chuyên gia phân tích tại Viện Đầu tư Wells Fargo, nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhiều khả năng sẽ sớm chuyển sang lập trường ôn hòa hơn về lãi suất trong thời gian tới. Theo ông, yếu tố có thể tạo ra bước ngoặt chính là việc Tổng thống Donald Trump xem xét bổ nhiệm nhân sự mới thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, với quyết định dự kiến được công bố sớm nhất vào tháng 12.

Một khi Fed bắt đầu hạ lãi suất hoặc phát tín hiệu rõ ràng hơn về việc nới lỏng chính sách tiền tệ, đồng USD sẽ chịu áp lực suy yếu thêm. Đồng bạc xanh giảm thường kéo theo việc tăng sức hấp dẫn của các tài sản trú ẩn như vàng.

Dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này càng củng cố kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất. Theo công cụ theo dõi Fed của CME, xác suất hạ lãi suất vào tháng 12 đã vọt lên 83%, tăng mạnh từ mức chỉ 30% của tuần trước.

Tăng trưởng doanh số bán lẻ chậm lại, chỉ số niềm tin tiêu dùng yếu nhất kể từ tháng 4-2025, cùng với chỉ số giá sản xuất (PPI) phù hợp dự báo, cho thấy đà giảm tốc của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những tín hiệu này xác nhận lạm phát đang hạ nhiệt, giảm áp lực Fed neo giữ lãi suất cao, có lợi cho thị trường vàng.