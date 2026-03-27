Sáng 28-3, "Đưa trường học đến thí sinh" tại Đắk Lắk

Chương trình do Báo Người Lao Động tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 1.700 học sinh đến từ các trường THPT: Buôn Ma Thuột, Chu Văn An, Hồng Đức, Lê Quý Đôn (phường Buôn Ma Thuột), Trường THPT Lê Duẩn (phường Thành Nhất), Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) tham dự.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự góp mặt của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ ĐHQG TPHCM, các trường ĐH, CĐ uy tín tại TPHCM và một số địa phương. Các chuyên gia sẽ đồng hành cùng các sĩ tử giải tỏa nỗi lo về hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tổ chức tại Trường THPT tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có buổi Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng hướng nghiệp cho hơn 250 giáo viên làm công tác hướng nghiệp tại các trường THPT của tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp dày dạn kinh nghiệm, các thầy cô được cập nhật những xu hướng nghề nghiệp mới nhất, phương pháp nắm bắt tâm lý học sinh và cách thức tư vấn “đúng - trúng - phù hợp”.

Đây được xem là giải pháp bền vững nhằm xây dựng mạng lưới tư vấn chuyên nghiệp ngay tại cơ sở, giúp học sinh Đắk Lắk có được sự định hướng tốt nhất từ chính chính giáo viên chủ nhiệm.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Đài Phát thanh -Truyền hình Đắk Lắk (DRT) ; tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động (nld.com.vn) và các nền tảng mạng xã hội của báo.

Học sinh đặt câu hỏi nhờ chuyên gia giải đáp thắc mắc. Ảnh: Hoàng Triều

Chuyên gia tư vấn gồm:

+ PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing

+ TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM

+ PGS-TS Nguyễn Văn Thuỵ, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền Thông, Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM

+ PGS-TS Phạm Hà, Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM

+ TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

+ TS Ao Xuân Hoà, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên

+ TS Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng Ngành Tâm lý học, Trường Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

+ Cô Nguyễn Hoàng Nga, Phụ trách Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

+ Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh cấp cao, Tập đoàn De Heus Việt Nam

"Đưa trường học đến thí sinh" là chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh do Báo Người Lao Động tổ chức xuyên suốt 25 năm qua. Hàng triệu lượt thí sinh đã tham gia chương trình ở hàng trăm điểm trường tại khắp các tỉnh, thành trước mỗi mùa thi. Chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng rất nhiều thế hệ học sinh. Nhiều em đã được các thầy cô ban tư vấn chương trình định hướng, giải đáp để chọn được những ngành nghề phù hợp, vững bước vào đời, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước.



