HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Sáng 28-3, "Đưa trường học đến thí sinh" tại Đắk Lắk

Nhóm phóng viên

(NLĐO) - Sáng mai (28-3), chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" sẽ diễn ra tại Trường THPT Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) với 1.700 học sinh tham gia

Chương trình do Báo Người Lao Động tổ chức, dự kiến thu hút khoảng 1.700 học sinh đến từ các trường THPT: Buôn Ma Thuột, Chu Văn An, Hồng Đức, Lê Quý Đôn (phường Buôn Ma Thuột), Trường THPT Lê Duẩn (phường Thành Nhất), Trường THPT Cao Bá Quát (phường Tân An) tham dự.

Điểm nhấn quan trọng của chương trình là sự góp mặt của các chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ ĐHQG TPHCM, các trường ĐH, CĐ uy tín tại TPHCM và một số địa phương. Các chuyên gia sẽ đồng hành cùng các sĩ tử giải tỏa nỗi lo về hướng nghiệp, chọn ngành, chọn trường.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" giải đáp thắc mắc cho học sinh Đắk Lắk - Ảnh 1.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tổ chức tại Trường THPT tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Hoàng Triều

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có buổi Bồi dưỡng Kiến thức và Kỹ năng hướng nghiệp cho hơn 250 giáo viên làm công tác hướng nghiệp tại các trường THPT của tỉnh Đắk Lắk.

Thông qua những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp dày dạn kinh nghiệm, các thầy cô được cập nhật những xu hướng nghề nghiệp mới nhất, phương pháp nắm bắt tâm lý học sinh và cách thức tư vấn “đúng - trúng - phù hợp”. 

Đây được xem là giải pháp bền vững nhằm xây dựng mạng lưới tư vấn chuyên nghiệp ngay tại cơ sở, giúp học sinh Đắk Lắk có được sự định hướng tốt nhất từ chính chính giáo viên chủ nhiệm.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên Báo và Đài Phát thanh -Truyền hình Đắk Lắk (DRT) ; tường thuật trực tuyến trên Báo Người Lao Động (nld.com.vn) và các nền tảng mạng xã hội của báo.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" giải đáp thắc mắc cho học sinh Đắk Lắk - Ảnh 2.

Học sinh đặt câu hỏi nhờ chuyên gia giải đáp thắc mắc. Ảnh: Hoàng Triều

Chuyên gia tư vấn gồm:

+ PGS-TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing

+ TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TPHCM

+ PGS-TS Nguyễn Văn Thuỵ, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền Thông, Trường ĐH Ngân Hàng TPHCM

+ PGS-TS Phạm Hà, Trưởng Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường ĐH Mở TPHCM

+ TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý, Trường ĐH Sư phạm TPHCM.

+ TS Ao Xuân Hoà, Phó Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Tây Nguyên

+ TS Phan Thị Cẩm Giang, Trưởng Ngành Tâm lý học, Trường Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn

+ Cô Nguyễn Hoàng Nga, Phụ trách Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành.

+ Ông Nguyễn Quang Thành, Trưởng Phòng Kinh doanh cấp cao, Tập đoàn De Heus Việt Nam

"Đưa trường học đến thí sinh" là chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh do Báo Người Lao Động tổ chức xuyên suốt 25 năm qua. Hàng triệu lượt thí sinh đã tham gia chương trình ở hàng trăm điểm trường tại khắp các tỉnh, thành trước mỗi mùa thi.

Chương trình đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng rất nhiều thế hệ học sinh. Nhiều em đã được các thầy cô ban tư vấn chương trình định hướng, giải đáp để chọn được những ngành nghề phù hợp, vững bước vào đời, đóng góp cho sự phát triển của quê hương và đất nước.


Tin liên quan

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026: Háo hức khám phá ngành nghề trong thời đại số

"Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026: Háo hức khám phá ngành nghề trong thời đại số

Học sinh Tây Ninh quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp và kỹ năng cần thiết để thích ứng trong thời đại số

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Tây Ninh: Nhiều thông tin thiết thực

(NLĐO)- Sáng 21-3, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Trường THPT Tây Ninh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

"Đưa trường học đến thí sinh" tại Tây Ninh: Những yếu tố cốt lõi để phát triển nghề nghiệp

(NLĐO)- Sáng nay, 21-3, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Trường THPT Tây Ninh, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo