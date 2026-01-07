Sáng 7-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhiều ngày liên tiếp

Sáng 7-1, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt được niêm yết lên mức mua vào 156,6 triệu đồng/lượng, bán ra 158,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Tính từ mốc thấp nhất ngày 30-12-2025 là 152,8 triệu đồng/lượng bán ra đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 6 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng được đẩy lên 151,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 154,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Công ty PNJ đẩy giá vàng nhẫn trơn lên 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá nhẫn trơn cao nhất được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, lần lượt mua vào 156,1 triệu đồng/lượng, bán ra tới 159,1 triệu đồng/lượng, cao hơn ngày hôm qua 1,8 triệu đồng.

Mức giá vàng nhẫn trơn này cũng bỏ xa giá vàng miếng SJC.

Giá vàng tăng tiếp

Giá vàng trong nước liên tục đi lên từ đầu năm, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 15, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.473 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng. Dù vậy, so với phiên trước, giá vàng tiếp tục cao hơn khoảng 20 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm khoảng 170 USD/ounce (tương đương mức tăng 5,4 triệu đồng).

Giá vàng tăng khi nhà đầu tư tiếp tục chọn vàng như kênh trú ẩn an toàn, trước những căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Dòng tiền của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, cùng các ngân hàng trung ương đang chọn vàng, giúp kim loại quý này chưa ngừng đà đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,2 triệu đồng/lượng.