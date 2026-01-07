Sáng 7-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhiều ngày liên tiếp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 7-1, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng nhiều ngày liên tiếp

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trong 1 tuần qua, xấp xỉ mốc 159 triệu đồng/lượng theo giá thế giới.

Sáng 7-1, giá vàng miếng SJC tại các công ty SJC, PNJ, DOJI đồng loạt được niêm yết lên mức mua vào 156,6 triệu đồng/lượng, bán ra 158,6 triệu đồng/lượng, tăng thêm 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Tính từ mốc thấp nhất ngày 30-12-2025 là 152,8 triệu đồng/lượng bán ra đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng gần 6 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% thương hiệu SJC cũng được đẩy lên 151,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 154,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng so với sáng hôm qua.

Trong khi đó, Công ty PNJ đẩy giá vàng nhẫn trơn lên 153,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 156,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá nhẫn trơn cao nhất được ghi nhận tại Công ty Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải, lần lượt mua vào 156,1 triệu đồng/lượng, bán ra tới 159,1 triệu đồng/lượng, cao hơn ngày hôm qua 1,8 triệu đồng.

Mức giá vàng nhẫn trơn này cũng bỏ xa giá vàng miếng SJC.

Giá vàng SJC và vàng nhẫn tiếp tục tăng Mạnh trong tháng 1 năm 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng tăng tiếp

Giá vàng trong nước liên tục đi lên từ đầu năm, do ảnh hưởng từ giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ 15, theo giờ Việt Nam, được giao dịch ở mức 4.473 USD/ounce, giảm nhẹ so với đầu phiên sáng. Dù vậy, so với phiên trước, giá vàng tiếp tục cao hơn khoảng 20 USD/ounce.

Tính từ đầu năm 2026 tới nay, giá vàng đã tăng thêm khoảng 170 USD/ounce (tương đương mức tăng 5,4 triệu đồng).

Giá vàng tăng khi nhà đầu tư tiếp tục chọn vàng như kênh trú ẩn an toàn, trước những căng thẳng địa chính trị giữa Mỹ và Venezuela. Dòng tiền của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức, cùng các ngân hàng trung ương đang chọn vàng, giúp kim loại quý này chưa ngừng đà đi lên.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 142,2 triệu đồng/lượng.

Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 7-1: Tiếp tục đi lên

Giá vàng hôm nay 7-1: Tiếp tục đi lên

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 7-1, chưa dừng đà tăng khi nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Cuối ngày 6-1, giá vàng miếng SJC chạm mốc 158 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp theo giá thế giới

Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng đến 1,2 triệu đồng/lượng

(NLĐO) - Không chỉ giá vàng mà giá bạc, bạch kim và đồng cũng tăng cao chưa từng có trong những ngày qua

giá vàng hôm nay giá vàng thế giới giá vàng miếng vàng miếng SJC Bảo Tín Minh Châu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo