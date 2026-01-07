HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 7-1: Tiếp tục đi lên

Thy Thơ; ảnh: Tấn Thạnh; đồ hoạ: Ngọc Trinh

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 7-1, chưa dừng đà tăng khi nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng sau cuộc đột kích của Mỹ vào Venezuela.

Giá vàng hôm nay 7-1: Tiếp tục đi lên - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay tăng mạnh

Lúc 6 giờ ngày 7-1 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giao dịch tại 4.496 USD/ounce, tăng 69 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua là 4.427 USD/ounce

Nguyên nhân chính đẩy giá vàng tăng vọt xuất phát từ chiến dịch quân sự táo bạo của Mỹ cuối tuần qua, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã đột kích Thủ đô Caracas, bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. 

Sự kiện này đã gây chấn động cộng đồng quốc tế, khi nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Cuba, Brazil và Mexico lên án hành động của Mỹ.

Những bất ổn địa chính trị này khiến nhà đầu tư lo sợ về nguy cơ xung đột lan rộng ở khu vực Mỹ Latinh, đồng thời ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu – yếu tố thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, nhu cầu vàng từ các ngân hàng trung ương cũng tiếp tục kích thích giới đầu cơ mua vào.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, các ngân hàng trung ương đã mua 45 tấn vàng trong tháng 11-2025, đưa tổng mua từ đầu năm 2025 lên gần 300 tấn.

Đây là mức mua mạnh mẽ, dù chậm hơn so với các năm trước, nhưng vẫn khẳng định vai trò chiến lược của vàng trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu tiềm ẩn.

Giá vàng hôm nay 7-1: Tiếp tục đi lên - Ảnh 2.

