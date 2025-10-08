HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 8-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đồng loạt tăng cao

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tiếp tục đi lên khi giá thế giới tăng vọt rồi leo lên mốc đỉnh mới.

Sáng 8-10, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 139,4 triệu đồng/lượng mua vào và 141,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 800.000 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua.

Các công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng miếng SJC lên những mốc cao mới.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được giao dịch quanh mức 136 triệu đồng/lượng mua vào và 138,7 triệu đồng/lượng bán ra - tăng 1 triệu đồng so với sáng hôm qua. Giá vàng trong nước tăng rất mạnh, leo lên mốc cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn không ngừng đà đi lên do ảnh hưởng từ sự biến động rất mạnh của giá vàng thế giới.

Trên thị trường quốc tế, lúc 9 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce, tăng gần chục USD/ounce so với đầu buổi sáng. Giá vàng hôm nay lập đỉnh lịch sử mới, vượt mọi dự báo trước đó.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng cao , lập đỉnh mới trong bối cảnh kinh tế bất ổn - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp

Giá vàng tăng mạnh do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thế giới đối mặt hàng loạt bất ổn. Những yếu tố như nguy cơ chính phủ Mỹ đóng cửa, cùng với cuộc xung đột Nga – Ukraine leo thang đã khiến nhà đầu tư đổ xô tìm đến kim loại quý.

Ngân hàng trung ương các nước không ngừng mua vào vàng, trong đó phải kể đến là Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn mua vàng bất chấp giá lập đỉnh. Vàng đang là kênh đầu tư thu hút dòng tiền, trong bối cảnh chỉ số USD trên thị trường quốc tế tăng tiếp, lên 98,8 điểm tăng 0,3% so với phiên trước.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng khuyến cáo giá vàng đã có chuỗi tăng nóng nhiều tháng qua, nên có thể đảo chiều khi áp lực chốt lời gia tăng. Chuyên gia của Bank of America mới đây khuyến cáo vàng đã đạt được phần lớn dư địa tăng giá mà giới đầu tư kỳ vọng từ đầu năm. Các chỉ báo kỹ thuật trên nhiều khung thời gian đều đang phát tín hiệu cảnh báo tình trạng "quá mua" khi giá tiến gần mốc 4.000 USD/ounce. Giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh giảm trong quý IV nên nhà đầu tư cần quản trị rủi ro.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng cao , lập đỉnh mới trong bối cảnh kinh tế bất ổn - Ảnh 3.

Thị trường xuất hiện mốc giá 141,4 triệu đồng đối với vàng miếng SJC tại các công ty vàng

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng cao , lập đỉnh mới trong bối cảnh kinh tế bất ổn - Ảnh 4.

Giá vàng thế giới cũng lập đỉnh mới


