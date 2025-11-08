Sáng 8-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng duy trì mốc cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 8-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng duy trì mốc cao

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC bán ra vượt 148 triệu đồng/lượng khi giá thế giới duy trì quanh 4.000 USD/ounce.

Sáng 8-11, các công ty vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.

TIN LIÊN QUAN

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đứng yên ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào, 145,8 triệu đồng/lượng bán ra. 

So với mốc đỉnh lịch sử vùng 154,6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn trên 6 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce. Giá vàng duy trì mốc cao bất chấp đồng USD giao dịch sát vùng 100 điểm. Chỉ số USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,5 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì mốc cao ngày 8 - 11 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mốc cao

Dù chịu sức ép giảm trong ngắn hạn, nhưng giá vàng vẫn được hỗ trợ tăng trong dài hạn bởi nhiều yếu tố.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng thời gian tới.

Đồng thời, những động thái sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên quan đến việc cắt giảm lãi suất; tính độc lập của FED là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào đồng USD… cũng sẽ tác động đến giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn duy trì mốc cao ngày 8 - 11 - Ảnh 3.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 8-11: Tăng vọt trở lại

Giá vàng hôm nay 8-11: Tăng vọt trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay đã tăng trở lại khi "sức khỏe" đồng USD sụt giả, giá dầu thô nóng lên

Hội đồng Vàng Thế giới phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng thời gian tới

(NLĐO) - Hội đồng Vàng Thế giới không dự báo giá vàng, song đưa ra một số yếu tố có thể tác động tới thị trường này thời gian tới.

Sáng 7-11, giá vàng miếng SJC tăng tiếp, cao chót vót so với giá thế giới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng tăng tiếp, vàng miếng vượt xa mốc 148 triệu đồng/lượng.

giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng miếng SJC
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo