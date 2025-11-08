Sáng 8-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn cùng duy trì mốc cao

Sáng 8-11, các công ty vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 146,4 triệu đồng/lượng, bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng đứng yên ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào, 145,8 triệu đồng/lượng bán ra.

So với mốc đỉnh lịch sử vùng 154,6 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng hiện vẫn thấp hơn trên 6 triệu đồng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa tuần giao dịch ở mức 4.000 USD/ounce. Giá vàng duy trì mốc cao bất chấp đồng USD giao dịch sát vùng 100 điểm. Chỉ số USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,5 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước.

Giá vàng miếng SJC duy trì ở mốc cao

Dù chịu sức ép giảm trong ngắn hạn, nhưng giá vàng vẫn được hỗ trợ tăng trong dài hạn bởi nhiều yếu tố.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm Giám đốc phụ trách Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cho rằng thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá vàng thời gian tới.

Đồng thời, những động thái sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) liên quan đến việc cắt giảm lãi suất; tính độc lập của FED là một trong những yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin vào đồng USD… cũng sẽ tác động đến giá vàng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 127,1 triệu đồng/lượng.



