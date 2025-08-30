Sáng cuối tuần đầy ý nghĩa ở Đà Nẵng

Ngày 30-8, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình "Hành trình tuổi trẻ - Kết nối vì cộng đồng" tại phường Điện Bàn Tây, phường Hương Trà và xã Trà Tân (TP Đà Nẵng).

Khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại Nhà lưu niệm cụ Trần Quý Cáp - phường Điện Bàn Tây

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 – 19.8.2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2.9.1945 – 2.9.2025).

Các đại biểu trồng cây lưu niệm

Tại phường Điện Bàn Tây, Đoàn Báo Người Lao Động và Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" và trồng cây tại Nhà lưu niệm cụ Trần Quý Cáp.

Đại biểu tham quan công trình "Đường cờ Tổ quốc" và trồng cây tại Nhà lưu niệm cụ Trần Quý Cáp - phường Điện Bàn Tây

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Báo Người Lao Động, Thành đoàn Đà Nẵng và các đơn vị đồng hành đã trao tặng 170 suất quà (trị giá từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/suất) cho các em học sinh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn 3 phường, xã.

Đại diện Báo Người Lao Động trao cờ Tổ quốc cho Thành đoàn Đà Nẵng để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc"

Bên cạnh đó còn trao tặng 500 lá cờ Tổ quốc để thực hiện công trình "Đường cờ Tổ quốc"; 200 suất học bổng tiếng Anh cho tân sinh viên TP Đà Nẵng với tổng trị giá 1,6 tỉ đồng (8 triệu đồng/suất); 22 thùng sơn (trị giá 34 triệu đồng) hỗ trợ ngư dân phường Hải Vân và phường Quảng Phú (TP Đà Nẵng) sơn lại tàu thuyền; tặng cây ăn quả cho Trung đoàn 885…

Các em học sinh nhận được niềm vui trước thềm năm học mới

Anh Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động, cho biết "Đường cờ Tổ quốc" là một hợp phần thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động tổ chức.

Đến nay, Đoàn Báo Người Lao Động đã phối hợp thực hiện hàng trăm công trình "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn TP HCM và nhiều tỉnh, thành.

Anh Nguyễn Trần Minh Trí, Bí thư Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động

Riêng tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam (trước đây), Báo Người Lao Động cũng đã triển khai tặng cờ cho ngư dân, cán bộ, chiến sĩ và thực hiện tuyến đường cờ tại nhiều địa điểm ý nghĩa, như tuyến đường dẫn vào Nhà lưu niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ và nhà thân sinh Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi.

Các đơn vị đồng hành trao bảng tượng trưng hỗ trợ chương trình

"Hôm nay, chúng tôi rất vui khi được tiếp tục phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng thực hiện thêm các công trình "Đường cờ Tổ quốc" tại xã Điện Bàn Tây, cũng như trao tặng những món quà và học bổng thiết thực cho học sinh, bà con khó khăn" – anh Nguyễn Trần Minh Trí bày tỏ.

Phường Hương Trà và Thành Đoàn Đà Nẵng tặng quà lưu niệm tri ân các đơn vị đồng hành

Anh Lê Kim Thường – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, cho biết các hoạt động trong khuôn khổ chương trình là vô cùng ý nghĩa, nhất là các phần quà tặng cho các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới.

Anh Lê Kim Thường – Phó Bí thư Thành Đoàn, Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh Thiếu nhi, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng phát biểu tại chương trình

Theo anh Thường, tại TP Đà Nẵng còn nhiều xã phường có điều kiện khó khăn, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng gửi lời cảm ơn Đoàn Báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành, đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tiếp tục chung tay cùng TP Đà Nẵng để mang thêm nhiều sự hỗ trợ đến những địa phương, những hoàn cảnh còn khó khăn.