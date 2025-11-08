Sáng kiến góp phần ngăn ngừa thanh thiếu niên hư của Công an Thanh Hóa

Thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều chương trình, việc làm thiết thực, trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai sâu rộng, không chỉ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân mà nhiều chương trình có những chuyển biến rõ rệt góp phần ngăn ngừa một bộ phận thanh thiếu niên hư, sống lệch chuẩn trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.

Công an xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa tổ chức các hoạt động thiện nguyện giúp các thanh thiếu niên hư có những hiểu biết đúng đắn, nuôi dưỡng tình yêu thương, tránh xa cái xấu, lệch chuẩn

Tại xã Thạch Bình, Công an xã Thạch Bình đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế và đưa 27 thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật vào Chương trình quản lý, giáo dục đặc biệt.

Để quản lý, giúp đỡ số thanh thiếu niên này, Công an xã Thạch Bình đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, định hướng nhận thức, giúp các em hiểu rõ điều đúng, điều sai, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, đồng thời nhận được được hậu quả, tác hại của hành vi vi phạm… để từ đó tự sửa mình, sống tốt hơn.

Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật và giáo dục kỹ năng sống, Công an xã Thạch Bình còn tổ chức cho các em tham gia nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng, như: làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, tặng quà, sửa nhà, hỗ trợ cải tạo vườn, trồng rau... cho các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ với thanh thiếu niên trên địa bàn...

Sau những giờ lao động thiện nguyện, Công an xã Thạch Bình còn tổ chức hoạt động thể thao để các em có lối sống lành mạnh, hòa đồng. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Những hoạt động này đã tạo môi trường giao tiếp lành mạnh, giúp các em trải nghiệm ý nghĩa của lao động thiện nguyện, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng, từ đó tự tin hòa nhập, hình thành nhận thức đúng đắn và những thói quen tích cực, tránh xa những điều xấu.

Theo thiếu tá Lưu Đức Tài, Trưởng Công an xã Thạch Bình, nhờ gần gũi, gắn bó, sẻ chia và đồng hành cùng các em nên bước đầu Chương trình "Một việc tốt - Một thay đổi" của Công an xã Thạch Bình đã mang lại những kết quả rõ rệt.

Công an xã Vân Du và chính quyền địa phương tới hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Công an Thanh Hóa

"Nhiều em nhận thức được hậu quả của hành vi vi phạm, phân biệt đúng, sai và chủ động sửa đổi, hoàn thiện bản thân, đồng thời nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, gia đình các em thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn và nhân dân địa phương"- thiếu tá Tài chia sẻ.