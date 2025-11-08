Sáng kiến góp phần ngăn ngừa thanh thiếu niên hư của Công an Thanh Hóa

Thời gian qua, Công an các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang triển khai nhiều chương trình, việc làm thiết thực, trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" do Bộ Công an phát động được Công an tỉnh Thanh Hóa triển khai sâu rộng, không chỉ để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân mà nhiều chương trình có những chuyển biến rõ rệt góp phần ngăn ngừa một bộ phận thanh thiếu niên hư, sống lệch chuẩn trên địa bàn có chiều hướng gia tăng.
Tại xã Thạch Bình, Công an xã Thạch Bình đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với Đoàn Thanh niên và các đơn vị liên quan khảo sát thực tế và đưa 27 thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật vào Chương trình quản lý, giáo dục đặc biệt.
Để quản lý, giúp đỡ số thanh thiếu niên này, Công an xã Thạch Bình đã trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, định hướng nhận thức, giúp các em hiểu rõ điều đúng, điều sai, việc gì nên làm và việc gì không nên làm, đồng thời nhận được được hậu quả, tác hại của hành vi vi phạm… để từ đó tự sửa mình, sống tốt hơn.
Cùng với công tác tuyên truyền pháp luật và giáo dục kỹ năng sống, Công an xã Thạch Bình còn tổ chức cho các em tham gia nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng, như: làm vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; thăm hỏi, tặng quà, sửa nhà, hỗ trợ cải tạo vườn, trồng rau... cho các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức giao lưu thể thao giữa cán bộ, chiến sĩ với thanh thiếu niên trên địa bàn...
Những hoạt động này đã tạo môi trường giao tiếp lành mạnh, giúp các em trải nghiệm ý nghĩa của lao động thiện nguyện, nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng, từ đó tự tin hòa nhập, hình thành nhận thức đúng đắn và những thói quen tích cực, tránh xa những điều xấu.
Theo thiếu tá Lưu Đức Tài, Trưởng Công an xã Thạch Bình, nhờ gần gũi, gắn bó, sẻ chia và đồng hành cùng các em nên bước đầu Chương trình "Một việc tốt - Một thay đổi" của Công an xã Thạch Bình đã mang lại những kết quả rõ rệt.
"Nhiều em nhận thức được hậu quả của hành vi vi phạm, phân biệt đúng, sai và chủ động sửa đổi, hoàn thiện bản thân, đồng thời nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, gia đình các em thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn và nhân dân địa phương"- thiếu tá Tài chia sẻ.
Không chỉ thực hiện các chương trình ngăn ngừa thanh thiếu niên hư, có biểu hiện sống lệch chuẩn, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng đã có nhiều việc làm thiết thực, vì nhân dân phục vụ.
Mới đây, Công an xã Vân Du, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tới thăm hỏi, động viên bà Bùi Thị Hồng (SN 1950; ngụ thôn Bông Bụt, xã Vân Du), là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, bà Hồng bị mù, sống đơn thân.
Thấu hiểu hoàn cảnh éo le của bà Bùi Thị Hồng, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Vân Du luôn dành sự quan tâm, sẻ chia, thường xuyên đến thăm hỏi, tặng quà, động viên bà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, lực lượng công an còn cùng với chính quyền địa phương tới dọn dẹp nhà cửa cho bà, cắt tóc gội đầu, tổ chức nấu ăn giúp bà Hồng.
Những chương trình, việc làm của công an cơ sở tại Thanh Hóa đã và đang góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an cơ sở; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và phương châm hành động "Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an".
