Thời sự

Công an Thanh Hóa gặp mặt các phóng viên, KOL tiêu biểu

Tuấn Minh

(NLĐO)- Giám đốc Công an Thanh Hóa đề nghị phóng viên, KOL tiếp tục lan tỏa những thông tin tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xã hội

Ngày 6-11, Công an Thanh Hóa tổ chức hội nghị gặp mặt phóng viên báo chí, người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) tiêu biểu trong công tác phối hợp tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm 2025.

Giám đốc Công an thanh hóa kêu gọi phóng viên và KOL lan tỏa thông tin tích cực - Ảnh 1.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị

Đây là lần đầu tiên, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị phối hợp tuyên truyền có sự tham gia của những người không hoạt động báo chí, nhưng lại có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL), có uy tín trong cộng đồng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp của các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên và người có ảnh hưởng trên không gian mạng đối với công tác tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời gian qua, góp phần giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Công an thanh hóa kêu gọi phóng viên và KOL lan tỏa thông tin tích cực - Ảnh 2.

Giám đốc Công an thanh hóa kêu gọi phóng viên và KOL lan tỏa thông tin tích cực - Ảnh 3.

Phóng viên, nhà báo vào những người có ảnh hưởng trên không gian mạng (KOL) tại hội nghị

Theo Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, Công an Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo dấu ấn rõ nét, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là nhân dân.

"Việc này có vai trò rất lớn của các cơ quan thông tấn báo chí cũng như những người có uy tín, ảnh hưởng (KOL) trên địa bàn tỉnh"- Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng nêu ra thực tế hiện nay có rất nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ (trung bình từ 3 đến 7 giờ mỗi ngày), do đó, việc đăng tải thông tin thiếu kiểm chứng, giật tít câu view dễ gây tác động tiêu cực, thậm chí khiến người trẻ bắt chước hành vi xấu.

Giám đốc Công an thanh hóa kêu gọi phóng viên và KOL lan tỏa thông tin tích cực - Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Báu, Tổng Biên tập Báo và Phát thanh truyền hình Thanh Hóa, phát biểu tại hội nghị

"Đề nghị đội ngũ phóng viên, nhà báo và các KOL cần lan tỏa thông tin tích cực, có trách nhiệm, góp phần định hướng dư luận, nhất là trong giới trẻ. Quan điểm của chúng tôi là làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, chứ không phải cố bắt cho nhiều. Thành tích không nằm ở số vụ bắt giữ, mà ở chỗ tình hình an ninh trật tự được giữ vững, bình yên cho nhân dân"- Thiếu tướng Tô Anh Dũng nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cũng cho biết hiện nay, đơn vị đang thực hiện nhiều chuyên án lớn như: Phòng chống tội phạm ma túy, kinh tế, đấu tranh chống tiêu cực… Tuy nhiên, có một số vụ, do yêu cầu về nghiệp vụ, cần bóc gỡ toàn bộ đường dây, tổ chức tội phạm nên chưa thể công bố thông tin ngay được.

Giám đốc Công an thanh hóa kêu gọi phóng viên và KOL lan tỏa thông tin tích cực - Ảnh 5.

Rất nhiều các KOL trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tham gia hội nghị

"Tới đây sẽ giao cho các phòng nghiệp vụ, sau mỗi chuyên án lớn, chúng tôi sẽ giao tổ chức họp báo, công khai thông tin kịp thời, chính xác"- Thiếu tướng Tô Anh Dũng nói.

Trong thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cơ quan báo chí và KOL tiếp tục đồng hành, phản bác mạnh mẽ thông tin sai trái, góp phần xây dựng không gian mạng lành mạnh, văn minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và lợi ích chính đáng của nhân dân, góp phần lan tỏa các thông tin, thông điệp tích cực, tốt đẹp cùng toàn dân toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

