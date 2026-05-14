Có được đóng đồng thời BHXH bắt buộc và tự nguyện để tăng lương hưu?

Hiện nay, nhiều người muốn tăng thêm khoản tích lũy cho tuổi già nên băn khoăn liệu đang tham gia BHXH bắt buộc tại doanh nghiệp thì có thể đóng thêm BHXH tự nguyện hay không.

Cán bộ BHXH tư vấn cho người dân về chính sách BHXH tự nguyện

Theo Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, người lao động không được tham gia đồng thời BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện trong cùng một thời gian.

Luật quy định người tham gia BHXH tự nguyện phải là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc diện đóng BHXH bắt buộc.

Chính sách này chủ yếu dành cho lao động tự do, nông dân hoặc những người không làm việc theo hợp đồng lao động để có cơ hội tích lũy thời gian đóng, hưởng lương hưu và các chế độ an sinh khi về già.

Vì vậy, khi đã làm việc theo hợp đồng và thuộc diện đóng BHXH bắt buộc, người lao động sẽ không thể đóng thêm BHXH tự nguyện cùng lúc.

Theo quy định hiện hành, mỗi người chỉ có một mã số BHXH để theo dõi toàn bộ quá trình đóng và hưởng chế độ. Người lao động có thể chuyển đổi giữa hai hình thức tham gia. Chẳng hạn, khi nghỉ việc ở doanh nghiệp và chuyển sang lao động tự do, người lao động có thể tiếp tục đóng BHXH tự nguyện. Thời gian tham gia trước đó sẽ được cộng dồn để tính hưởng chế độ sau này.

Tuy nhiên, pháp luật không cho phép đóng trùng thời gian ở cả hai hình thức.

Trường hợp làm việc tại nhiều công ty cùng lúc và đều ký hợp đồng lao động từ đủ một tháng trở lên, Luật BHXH 2024 quy định người lao động chỉ đóng BHXH bắt buộc theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Điều này đồng nghĩa dù làm việc ở nhiều nơi, người lao động cũng chỉ tham gia BHXH bắt buộc tại một đơn vị. Các doanh nghiệp còn lại có trách nhiệm chi trả thêm cho người lao động khoản tiền tương đương mức đóng BHXH bắt buộc trong kỳ trả lương.

Để tăng mức hưởng lương hưu hoặc có thêm nguồn tài chính khi về già, người lao động có thể lựa chọn đóng BHXH trên mức lương cao hơn hoặc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đây là hình thức tự nguyện, cho phép người tham gia tích lũy thêm một khoản tài chính ngoài lương hưu từ BHXH bắt buộc.