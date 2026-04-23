Vào lúc 9 giờ sáng mai (24-4), Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Chọn đúng nguyện vọng vào lớp 10"

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 tại TP HCM sẽ diễn ra vào hai ngày 1 và 2-6. Đây là kỳ thi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mỗi học sinh. Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới, khi là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập 3 địa phương với quy mô học sinh chưa từng cỏ.

Năm nay, theo dự kiến có gần 170.000 học sinh lớp 9 dự thi lớp 10 tại cả 3 khu vực, tăng gần 50.000 thí sinh dự thi lớp 10 so với năm trước.

Học sinh tham dự chương trình tư vấn lớp 10 năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Quang Liêm

Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu thông tin quan trọng về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tới đây cũng như tư vấn cho các em học sinh cách đặt nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển, phương pháp ôn thi sao cho hiệu quả, thông tin về từng loại hình thi lớp 10, cách tổ chức các môn tự chọn ở trường THPT…, Báo Người Lao Động tổ chức chương trình talkshow-tư vấn trực tuyến "Chọn đúng nguyện vọng vào lớp 10" để phụ huynh và học sinh có được những thông tin mới nhất, đầy đủ nhất.

Tham dự chương trình gồm: Ông Huỳnh Văn Đà, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng-Sở GD-ĐT TPHCM; thầy Trần Công Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Tân Phong, phường Tân Hưng; thầy Nguyễn Ảnh Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn; thầy Triệu Tấn Mẫn, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học-THCS-THPT Nam Sài Gòn; thầy Phùng Nhật Anh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân; ông Trần Anh Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ Quảng Ích; ThS Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Hệ thống Trường Quốc tế Á Châu.

Phụ huynh tham dự chương trình tư vấn lớp 10 năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức. Ảnh: Quang Liêm

Talkshow- tư vấn trực tuyến với chủ đề "Chọn đúng nguyện vọng lớp 10" sẽ được tường thuật trực tuyến tại địa chỉ nld.com.vn và livestream trên các nền tảng xuất bản của Báo Người Lao Động lúc 9 giờ ngày 24-4. Kính mời quý phụ huynh, học sinh quan tâm theo dõi.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, học sinh đăng ký nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến, bao gồm nguyện vọng lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn.

Thời gian đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ ngày 22-4 kéo dài đến hết 17 giờ ngày 28-4-2026. Trong thời gian này, học sinh cũng đăng ký loại hình dự thi vào lớp 10 gồm: lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Theo dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9 đủ điều kiện dự thi lớp 10 năm 2026, tăng 42.734 học sinh so với năm học trước. Trong đó, khu vực 1 (TPHCM) tăng 27.106 học sinh, khu vực 2 (Bình Dương) tăng 8.419 học sinh, khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 7.209 học sinh. So với chỉ tiêu 70% học sinh tốt nghiệp lớp 9 được vào học lớp 10 các trường THPT công lập thì dự kiến có khoảng hơn 50.000 học sinh phải tìm hướng đi khác.