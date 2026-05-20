Thời sự Chính trị

"Sáng mãi tên Người" lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Yến Anh

(NLĐO)- Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối 19-5, chương trình nghệ thuật chính luận "Sáng mãi tên Người" đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Sáng mãi tên Người"

Chương trình "Sáng mãi tên Người" do Báo Văn Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, được dàn dựng như một dòng chảy xuyên suốt từ quá khứ đến hiện tại, tái hiện hành trình tìm đường cứu nước, tư tưởng cách mạng và những giá trị mà Bác Hồ để lại cho dân tộc Việt Nam hôm nay.

Chương trình lấy hành trình từ Bến Nhà Rồng làm điểm khởi nguồn, phát triển qua các lớp nội dung: Ra đi tìm đường cứu nước, soi sáng bằng lý tưởng cách mạng, và lan tỏa trong công cuộc dựng xây đất nước hôm nay.

Các em nhỏ hát về Bác với lòng kính yêu

Ngay từ những phút đầu tiên, trong không gian sân khấu chìm trong bóng tối, tiếng sóng biển, tiếng gió và nhịp bước chân vang lên. Hình ảnh em nhỏ cầm đèn dầu xuất hiện như biểu tượng cho ánh sáng lý tưởng dẫn đường của đại cảnh "Hành trình ánh sáng".

Từ đó, công nghệ mapping hiện đại dần mở ra không gian lịch sử với những dấu mốc gắn liền cuộc đời Bác Hồ, từ Bến Nhà Rồng, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước đến những năm tháng hoạt động cách mạng.

Các nghệ sĩ chung cảm xúc kính yêu Bác khi cất cao tiếng hát

"Sáng mãi tên Người" kể chuyện xuyên suốt với ba phần rõ nét nhưng vẫn giữ mạch cảm xúc liền mạch.

Ở phần I - "Người đi tìm hình của nước", khán giả được dẫn dắt trở về quê hương xứ Nghệ, tuổi thơ của người thanh niên Nguyễn Tất Thành và khát vọng cứu nước cháy bỏng qua các ca khúc như "Từ làng Sen", "Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác", "Dấu chân phía trước", "Khát vọng", "Đường chúng ta đi".

NSND Quốc Hưng

Phần II - "Ánh sáng dẫn đường" mang màu sắc chính luận rõ nét hơn khi tập trung khắc họa tư tưởng, đạo đức và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng đã lựa chọn.

Các tiết mục "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", "Bài ca Hồ Chí Minh" hay phóng sự "Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận" tiếp tục nối dài mạch cảm xúc, nhưng được thể hiện mềm mại hơn qua ngôn ngữ nghệ thuật thay vì diễn giải nặng tính khẩu hiệu.

Chương trình "Sáng mãi tên Người" có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ các thế hệ

Khép lại chương trình là phần III - "Việt Nam khắc ghi lời Người" với tinh thần trẻ trung, hiện đại và giàu khát vọng phát triển đất nước. Các tiết mục "Còn gì đẹp hơn", "Yêu nụ cười Việt Nam", "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Đất nước vươn mình" kết hợp cùng hình ảnh Việt Nam đổi mới đã mang tới không khí tươi sáng, nhiều năng lượng.

"Sáng mãi tên Người" có sự tham gia biểu diễn của NSND Quốc Hưng, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, Anh Thơ, Quang Hà, Hoàng Bách, cùng các gương mặt trẻ Nguyễn Trần Trung Quân, Thu Hằng, Dương Đức Hải, nhóm Thiên Thanh, nhóm Tinh Tú…

Chương trình lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay

Không chỉ tái hiện hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình còn lan tỏa tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến và niềm tự hào dân tộc tới công chúng hôm nay.

